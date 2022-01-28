На Полтавщині засудили працівницю школи, яка вкрала зібрані батьками 20 тисяч гривень

У Полтавській області перед судом постала колишня завгосп Попівського навчально-виховного комплексу. Жінка привласнила понад 20 тисяч гривень, які зібрали батьки.

Працівницю школи звинуватили у шахрайстві. Стало відомо, що вона з кінця травня до червня 2021 року привласнила понад 20 тисяч гривень, які збирали батьків учнів.

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Гроші жінка мала перерахувати гроші на депозитний рахунок навчального закладу, аби адміністрація оплатила харчування і оздоровлення дітей. Але замість цього працівниця школи забрала гроші собі.

Крім того, 9 червня обвинувачена привласнила ще близько 2 тисяч гривень, які здали батьки вихованців дошкільної групи "Сонечко" Попівського НВК – на харчування.

У школі жінка вже не працює, у тексті вироку вказано – безробітна. А ще що вона має на утриманні двох малолітніх дітей та одну неповнолітню дитину.

Яке рішення прийняв суд

На суді жінка повністю визнала свою провину та щиро розкаялась. Вона пояснила, що гроші взяла на лікування дитини та на власні потреби.

Суд врахував пом'якшувальні обставини:

щире каяття;

активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень;

вчинення кримінальних правопорушень в стані вагітності.

Тож, працівницю школи засудили до двох років тюрми, але одразу ж звільнили від відбування покарання – замінивши його на іспитовий термін. Такий вирок виніс Карлівський районний суд.

До слова, днями поліція затримала керівника одного з львівських ПТУ. Він обіцяв підлеглим не звільняти їх і за це вимагав хабарі. Щоб залишитися на посаді, працівникам профтехучилища потрібно було заплатити керівнику 500 доларів. Деталі – читайте за посиланням.