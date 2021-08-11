Що відомо про конфлікт у ліцеї

Конфлікт у Щербанівському ліцеї на Полтавщині почався ще рік тому. Вчителька Лариса Бондарчук почала допитуватися керівництво школи про побори.

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За її словами, два роки тому у школі помінялася директорка. Спочатку все було нормально, але з часом там почали "процвітати" побори. Причому гроші вимагали як із батьків, так і з учителів.

Директорка викликала в кабінет по 1 – 2 вчителі, і говорила, що виписала нам премію, але ми маємо дещо купити в школу. Наприклад, стенди чи меблі. І ще говорила, що якщо ми не вміємо працювати з батьками, тоді будемо купувати все самі,

– розповідає вчителька.

Ларису Бондарчук це дуже обурило.Так, на ремонт і придбання меблів для кабінету англійської мови вона вклала своїх 9 тисяч гривень.

"Тоді на зборах я прямо запитала, чи збираються нам компенсувати витрачені на ремонт гроші? На що мені відповіли: "Ну це ж ви робили для себе", – обурюється вчителька.

Знущання з вчительки

Але така поведінка Лариси Бондарчук не сподобалася директорці та голові Щербанівської сільради Ігорю Процику, який вирішив вичитати вчительку.

Після цього мені просто влаштували 37-й рік. Почали писати на мене доповідні, мене змушували писати пояснювальні. Якщо я відмовлялася це робити, то складали на мене акт. Лише за місяць я отримала дві догани,

– додає вона.

Пізніше вчительку звинуватили в булінгу учня і шкільна комісія звернулася до суду. Але Лариса Бондарчук його виграла та змогла довести свою невинуватість.

Сама Бондарчук каже, що справою про булінг хотіли просто поставити хрест на її педагогічній кар'єрі.



Вчителька ліцею Лариса Бондарчук / Фото "Обозреватель"

"Мені дуже шкода, що хлопчик і його мама стали заручниками вмілої маніпуляції, гри на батьківських почуттях. Але я принципово міняти школу не буду", – стверджує вчителька.

Що про конфлікт каже директорка

Директорка Щербанівського ліцею Наталія Драч говорити про ситуацію не хоче. На питання про побори вона заявила, що все це нібито неправда. "Мене перевіряли вже за всіма її звинуваченнями, нічого не підтвердилося. Але я нічого коментувати не буду", – каже вона.

За її словами, причина всього те, що вчительці нібито не подобається, що саме ця людина очолює школу.

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Водночас начальниця відділу освіти Щербанівської сільради Леся Осадча говорить, що ремонти й догани вчительці нібито не пов'язані між собою.

А на питання про ремонт учительської, то у відділі освіти заявили, що ніде не записано, що в педагогів повинна бути окрема кімната. Вони вважають, що робоче місце вчителя – це стіл у класі. Тому педагогам запропонували власними силами та коштами відремонтувати лабораторні приміщення.

Бондарчук це не сподобалося. Вона знайшла спонсорів, зробила ремонт, купила шпалери. А потім зажадала, щоб їй оплатили. Якщо хтось не хоче сам ремонтувати, то нехай використовує старі меблі, сидить у старому кабінеті,

– каже Осадча.

Також чиновниця стверджує, що раніше школою керував інший директор, що нібито закривав очі на скарги на Бондарчук, а нова керівниця не стала цього робити. Так, Леся Осадча заявила, що з 2018 року на цю вчительку були два адвокатських запити. Вони стосувалися її відносин з учнями.

Що робити батькам, якщо в школі вимагають гроші на ремонт – читайте пояснення юристів у матеріалі.