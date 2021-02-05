На Полтавщині у садочку раптово померла 19-річна вихователька: деталі та фото

Молода вихователька Марина Кундиль раптово померла просто під час роботи в садочку на Полтавщині. Дівчині було всього 19 років, наразі причина смерті невідома.

Джерело: Kolo.News

Трагедія сталася 3 лютого в селі Нова Михайлівка Решетилівського району. Дівчина раніше не скаржилася на здоров’я, тому будуть проводити розтин тіла померлої, щоб дізнатися причину смерті.

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Як померла дівчина? Марина Кундиль сиділа з помічницею вихователя у спальні на стільчику біля хлопчика, в якого вона нянею.

Вона сказала "Мені щось погано", і одразу знепритомніла. "Дітки вже спали, а ми, працівники, почали надавати допомогу, викликали батьків Марини, місцеву фельдшерку та медиків з сусіднього села", – розповіла колега Марина Хорольська.



Марина Кундель / Фото з фейсбуку померлої дівчини

Працівники садочку одразу почали рятувати дівчину. Вони від самого початку намагались привести до тями виховательку, але ні уколи, ні масаж серця, ні штучне дихання не допомагало.

Дівчина раптово померла, і всі реанімаційні заходи були бездієві – їх продовжували, але…,

– розповідає сільська староста Валентина Пазущан.

Наразі невідомо, чи мала молода вихователька якісь хвороби, які могли призвести до смерті. Попередній діагноз – біологічна смерть до прибуття швидкої.

Марина Кундиль працювала вихователькою у садочку з 18 років. У соцмережі знайомі та односельці дівчини висловлюють співчуття з приводу смерті Марини.

"З болем у серці, глибокою скорботою, класний керівник, батьки, однокласники випуску 2018 року Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлюють щирі співчуття батькам та рідним з приводу раптової смерті доньки Кундиль Марини Русланівни. У нашій пам'яті вона залишиться доброзичливою, ніжною, життєрадісною дівчинкою", – написала Тетяна Андрійко.