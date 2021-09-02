Хоча учням після закриття школи запропонувати вчитися в сусідньому місті та пообіцяли шкільний автобус. Він навіть 1 вересня приїхав по дітей, але батьки транспорт розвернули й заявили, що до останнього боронитимуть свою школу.

До теми У Сумах у школі виявили бойовий снаряд, який міг вибухнути будь-якої миті

Чому заклад хочуть закрити

Ще в середині літа в громаді виносили питання про закриття закладу. Проте батьки вийшли її захищати. Та все ж протести не допомогли – їм прийшов наказ, що школи немає.

За словами директорки школи, офіційно – це не школа, а філія опорного закладу. Діти там вчаться до 9 класу. Але цього року немає взагалі першого класу.

Загалом у школі – 31 дитина. Тому їм пропонують змінити школу та навчатися в опорному закладі в місті Глобине. Возити туди обіцяють шкільним автобусом.

Батьки хочуть, щоб їхні діти вчилися в сільській школі

Батьки ж виступають проти і далі водять дітей до своєї школи. Хоча у громаді вибір батьків не схвалюють. Мовляв, утримувати школу в селі дорого та й якість викладання під питанням.

Керівництво громади каже, що дітям Шепелівки на вибір пропонували три школи. І якщо з 2 вересня батьки туди не пустять дітей, то будуть звертатися до поліції.

Проте батьки і сьогодні привели дітей до школи, яка на папері закрита. А, щоби вона офіційно відкрилася, то пишуть відеозвернення до депутатів.

До слова, Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що навчання у школах наразі триватиме у очному форматі. Але, за словами міністра освіти, восени зростає кількість захворювань, тому деякі школи можуть перейти на дистанційне навчання.