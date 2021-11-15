Що сталося у школі

Київський райсуд Полтави розслідував інцидент, який стався 18 жовтня у школі Полтави. Там троє 10-річних хлопців, які вчаться в одному класі, в коридорі зупинили першокласницю.

До теми Ходить з ножем, б'є дітей і погрожує вчителям: у Полтаві 5-класник залякує ліцей

Хлопці взяли дівчинку за руку і тримали, поки завдавали удари. Потім один з них ще й заліз рукою під білизну першокласниці.

Правоохоронці розпочали провадження проти батьків трьох нападників за статтею №184 ("ухилення батьків від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей").

Яке рішення прийняв суд

Всі три справи розглядали в Київському райсуді Полтави, але окремо. Маму одного з нападників суддя визнала винною. Вона має сплатити 850 гривень штрафу та 454 гривні судового збору.

Сама жінка заперечила свою провину. На засіданні суду вона заявила, що її син не міг такого вчинити. І додала, що постраждала першокласниця нібито не має претензій.

Щодо двох інших нападників, то в обох випадках судді не знайшли у матеріалах справи доказів причетності батьків до того, що зробили їхні діти. Тож провадження у справах закрили через відсутність складу адмінпорушення.

До слова, суд на Рівненщині оштрафував батька учениці Боремельської школи за систематичне цькування шестикласниці. Старша дівчина систематично вчиняла фізичний та психологічний тиск на 11-річну ученицю. Деталі конфлікту – читайте у статті.