Полтавські школярі навчатимуться онлайн через негоду: як довго

У Полтаві школярі навчатимуться у дистанційному режимі. Вдома учням доведеться посидіти з 15 до 19 лютого. Такі рекомендації місцева влада отримала від Міністерства освіти.

Рішення стосується не лише шкільних, а й позашкільних закладів освіти.

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Проте садочки працюватимуть, як і зазвичай. Їх вирішили не зачиняти. На такий крок владу змусили піти примхи погоди в регіоні.

У Полтавській області прогнозують похолодання

У Полтаві та області прогнозують низькі температури повітря. Як інформує Укргідрометцентр, 15 та 16 лютого вдень буде -7…-9. А от 17 та 18 лютого стовпчики опустяться нижче позначки -10.

Кілька міст вже припиняли навчання через негоду

Зазначимо, що через негоду навчання тимчасово припиняли 11 та 12 лютого в кількох містах України, зокрема, Києві та Рівному. У Львові формат голосуванням обирали батьки. Хто не мав же залишити дітей – міг привести їх до школи.

Актуально Київські школи та дитячі садки знову працюватимуть з понеділка, – Бондаренко