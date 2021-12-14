У Полтаві хлопчик повернувся з садочку з розрізаним язиком: йому наклали п'ять швів

У Полтаві 2-річний вихованець дитячого садочка №34 "Журавлик" повернувся додому з розрізаним язиком. Хлопчику у лікарні наклали п'ять швів.

Мама дитини обурена, адже у садочку їй нічого не сказали. Водночас вихователі заявляють, що хлопчик травмувався вже вдома.

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Подробиці інциденту

Про інцидент повідомила мама хлопчика Олена Маїлова. За її словами, у п'ятницю, 10 грудня, вона забрала дитину додому. Малюк був трохи млявий.

І коли жінка почала роздягати сина, то помітила розрізаний язик.

Дитина висунула язичок, і сказала: "мама, поцілуй, мені боляче". Я просто злякалася, коли побачила той язик, тому що це страшно було. Я запанікувала, не знала, що робити,

– зізнається жінка.

Малюка відвезли до лікарні, де наклали п'ять швів. Хлопчик пробув у стаціонарі три доби. Лікарі запевнили, що травма язика не вплине на його дикцію у майбутньому.

Що кажуть у садочку

Мама одразу подзвонила до виховательки і спитала, чому їй ніхто не сказав, що у її дитини розрізаний язик. У садочку її звинуватили, мовляв, дитина травмувалась вдома.

Завідувачка дитячого садочка №34 Олена Рєзнік запевняє, що у закладі з сином жінки все було гаразд.

Це сталося в п'ятницю, як дитина вже була вдома, тобто з садочка він пішов за 5 хвилин за 17:00. Зовні здоровий, дитинка не плакала, в садочку харчувалася,

– запевнила Олена Рєзнік.

Вона також наголосила, що "вихователь не може насильно заглядати в рота". Але якщо дитина плаче, вона збуджена, знервована, вони одразу дзвонять батькам і ведуть вихованця до медиків.



Так виглядає садочок №34 "Журавлик" / Фото з сайту садочка

Що кажуть юристи і поліція

Юрист Богдан Яненко зазначив, що якщо мама вважає, що педпрацівники неналежним чином виконали свої обов'язки, то має право звернутися до поліції. Це Олена Маїлова і зробила.

За словами речника поліції Полтавської області Романа Грішина, до них звернулась жінка з заявою про те, що її дитина травмувала язик у садочку. Зараз правоохоронці проводять перевірку.

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Мами інших дітей, які ходять до садочку "Журавлика", про інцидент чули, але подробиць не знають. Однак нічого поганого ні про садочок, ні про маму Артема сказати не можуть.

"Я читала в Інтернеті, але нічого не знаю. Маму я знаю, відгуки про неї дуже гарні. Я не думаю, що вона могла збрехати", – сказала полтавка Юлія Соловйова.

Інша мама Олена каже, що про ситуація прочитала в соцмережах. Загалом вона садочком задоволена, претензій не має.

Дивіться відео про інцидент у садочку Полтави:



До слова, нещодавно у мережі з'явилася інформація про інцидент на Полтавщині, де вихователі знущалися над 4-річною Ніколь в садочку. Вони нібито під час тихої години їй скотчем замотали руки та ноги, а також заклеїли рот, щоб вона не плакала. Тепер цю справу розслідує поліція. Деталі – у статті.