Інформація про інцидент надійшла до поліції близько 10 ранку. Поліцейські вже встановили особу зловмисниці.

До теми Скаржаться на кашель і важкість дихання: у Києві розпилили перцевий балончик в школі

Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження. За попередньою версією, на територію школи № 11 зайшла невідома дівчина, яка з арбалета поранила двох вчителів.

Наразі її допитують правоохоронці. Обставини та мотиви протиправної діяльності зловмисниці з’ясовуються.



Стріли та арбалет, які дівчина принесла до школи

За фактом поранення вчителів поліція відкрила кримінальне провадження за статтею № 115 ("Замах на умисне вбивство").

До слова, у Сумах до школи викликали вибухотехніків. Директор запідозрив небезпеку у експонатах тамтешнього музею. Виявилося, що один снаряд був бойовим та міг вибухнути будь-якої миті. Площа ураження такого снаряду 25 метрів.