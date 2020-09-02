У польській школі на святковій лінійці 1 вересня прозвучав Гімн України: ефектне відео
1 вересня у багатьох країнах нарешті відкрили школи і діти пішли на святкові лінійки. Цікаво, що в польському місті Щецин в школі №47 на першому дзвонику пролунав Гімн України. Це відео вже встигло заполонити користувачів соцмереж.
Відповідне відео виклали на сторінці Kanal FamilyMinka у фейсбуці.
Цікаво Батьки можуть самі обирати, як навчатимуться їхні діти в школі, – Шмигаль
Як пояснюють місцеві, Гімн України увімкнули на лінійці в підтримку українців, які працюють у Польщі.
Користувачі фейсбуку діляться захопливими коментарями: "Дякую, що організатори зробили це для нас, наших дітей", "Повага", "Спасибі", "Браво" тощо.
Проте, один з користувачів зазначив, що в цій школі Гімн України грає вже 12 років поспіль. А все тому що в школі є програма з навчання української мови для дітей української національної меншини.
Дивіться відео: в польській школі на лінійці звучав Гімн України
Як пройшло перше вересня в українських школах – читайте за посиланням.