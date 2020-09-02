1 вересня у багатьох країнах нарешті відкрили школи і діти пішли на святкові лінійки. Цікаво, що в польському місті Щецин в школі №47 на першому дзвонику пролунав Гімн України. Це відео вже встигло заполонити користувачів соцмереж.

Відповідне відео виклали на сторінці Kanal FamilyMinka у фейсбуці.

Цікаво Батьки можуть самі обирати, як навчатимуться їхні діти в школі, – Шмигаль

Як пояснюють місцеві, Гімн України увімкнули на лінійці в підтримку українців, які працюють у Польщі.

Користувачі фейсбуку діляться захопливими коментарями: "Дякую, що організатори зробили це для нас, наших дітей", "Повага", "Спасибі", "Браво" тощо.

Проте, один з користувачів зазначив, що в цій школі Гімн України грає вже 12 років поспіль. А все тому що в школі є програма з навчання української мови для дітей української національної меншини.

Дивіться відео: в польській школі на лінійці звучав Гімн України



Як пройшло перше вересня в українських школах – читайте за посиланням.