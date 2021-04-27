Польське МЗС очікує від українських колег пропозицій щодо забезпечення прав на навчання рідною мовою для українських дітей, які навчаються за кордоном.

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За які гроші навчаються українські діти у польських школах

Відомо, що зараз у Польщі працюють чотири школи з українською мовою викладання. Але набагато більше є шкіл, які частково викладають українською: або окремі предмети, або для окремих класів.

Раніше ця освіта фінансувалася з держбюджету Польщі в рамках гарантування прав нацменшин, що мешкають на території країни. Але через те, що до Польщі мігрувало багато українців за останні роки, там хочуть змінити фінансування.

Адже збільшення кількості українських учнів у Польщі поставило питання про збільшення обсягів фінансування для шкіл. І позиція офіційної Варшави тут виявилася категорично негативною.

Польща поважає права національних меншин, і цю вимогу ми ретельно виконуємо. Але в даному випадку йдеться не про нацменшину – люди, що приїхали до нас працювати, вважаються мігрантами, і вони таких прав не мають,

– розповів польський дипломат.

Це не означає, що діти українських робітників у Польщі не зможуть отримати освіту. Бо ця країна продовжує розробляти численні програми для успішної адаптації українських школярів у польських школах.

Польща чекає на пропозиції України з фінансуванням шкіл

Оскільки багато батьків хочуть віддавати дітей саме в українські школи, то на це треба більше фінансування. І в польському уряді очікують від України пропозицій зі створення нових шкіл, фінансування яких візьме на себе Київ.

"Зрештою, це справедливо – ми ж фінансуємо освіту для польської меншини в Україні, хоча могли б цього не робити", – додав дипломат.

Натомість в МЗС України поки неофіційно розповідають, що знають про цю проблему, проте не розраховують, що Київ погодиться на пропозиції Варшави.

Наразі існує неформальна домовленість, що ті діти, які вже навчаються у цих школах, зможуть продовжити навчання. Що стосується додаткових місць, то тут позиція польського уряду категорична,

– розповідає український дипломат.

За його словами, наразі єдине, чим Україна може допомогти, є підготовка навчальних програм та адаптація їх до вимог польської освіти. "В усьому іншому це стає вже завданням для самих батьків", – додав він.

Дипломат сказав, що у Польщі вже працюють приватні школи, де навчання йде українською.