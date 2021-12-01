Половина українців не знають про нововведення НУШ, – МОН

У Міністерстві освіти та науки наголосили, що 56% українців не ознайомлені із нововведеннями Нової української школи. Водночас понад 67% громадян підтримують ідею необхідності реформування освіти.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що в Україні проаналізували ситуацію із реалізацією впровадження НУШ з метою розуміння настроїв суспільства. Зокрема, опитали учнів, їхні батьки, учителів та директорів шкіл.

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Шкарлет вважає, що без підтримки батьків, місцевих громад та загалом суспільства результативність інновацій НУШ лишатиметься невисокою.

А як ми можемо розраховувати на підтримку людей, які зовсім не розуміють, що робиться і для чого?,

– підкреслив Сергій Шкарлет.

За його словами, проблематика реформи очима батьків виглядає приблизно так:

не розуміють скасування звичного бального оцінювання;

не підтримують зменшення чи відсутності домашніх завдань (близько половини опитаних);

мають побажання щодо покращення змісту підручників НУШ.

Тому міністр наголосив на необхідності посилення комунікації з метою глибшого інформування батьків про особливості та цілі НУШ.

Окрім того, очільник МОН запевняє, що наразі необхідно перебудовувати систему підготовки вчителів.

"Сьогодні зберігається потреба у розробленні програм підвищення кваліфікації вчителів НУШ, необхідність докорінної перебудови системи підготовки вчителів, зокрема – педагогічної інтернатури, можливості стажування в закладах інших країн тощо", – каже Шкарлет.

За його словами, лише 7 інститутів післядипломної педагогічної освіти проводять підвищення кваліфікації за програмою "Нова українська школа". Хоча всього в Україні 25 ІППО.

До слова, колишня міністерка освіти Лілія Гриневич каже, що Україні потрібно думати про перехід на трирічну старшу профільну школу – за прикладом європейських країн. Адже такий формат навчання дозволяє здобути прикладну професію або свідомо обрати напрямок вищої освіти. Деталі – читайте у статті.