Понад 870 мільйонів учнів по всьому світу, а це близько 50 країн, досі не можуть повернутися до очного навчання в школах через пандемію COVID-19.

Минулого навчального року весною у розпал коронавірусу школи зачинилися в 192 країнах світу, відправивши додому 1,6 мільярда учнів, передає ЮНІСЕФ.

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Наразі ж майже за дев’ять місяців з моменту початку пандемії, половина учнів у світі (872 мільйони) в 51 країні досі не можуть повернутися до своїх навчальних класів. Ще кожна четверта країна не визначила дати повернення школярів до закладу освіти.

За словами виконавчої директорки ЮНІСЕФ Генрієтта Фор, мільйонам дітей пощастило вчитися дистанційно – в Інтернеті, через радіо чи телебачення тощо. Але дані показують, що щонайменше для 463 мільйонів дітей, школи яких закрилися, не мали онлайн-навчання. Зокрема, це через брак доступу до інтернету або ґаджетів.

До слова, в Україні з 14 вересня в червону зону потрапили 37 адміністративних одиниць. Там школи мають закривати на карантин та проводити навчання дистанційно.