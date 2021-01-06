На початку цього навчального року в інклюзивних класах почали навчатися понад 25 тисяч школярів. Загалом, майже половина всіх українських шкіл навчає дітей з особливими освітніми потребами.

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, майже кожна друга школа в Україні навчає дітей з особливими освітніми потребами, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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ВІн додав, що у школах вже створено 18 687 інклюзивних класів.

Цього навчального року майже 43% всіх шкіл організували інклюзивне навчання. Тобто майже кожна друга школа в Україні навчає дітей з особливими освітніми потребами. Звичайно, цей показник має сягати 100%, і ми рухаємося в цьому напрямку,

– зазначив Шкарлет.

Міністр також наголошує, що інклюзивна освіта має забезпечувати право дітей на реалізацію рівних можливостей.

Шкарлет пояснив, що в Україні працює мережа з інклюзивно-ресурсних центрів для надання допомоги в навчанні дітям з ООП та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Раніше у МОН запевняли, що у 2021 році до інклюзивних класів прийде 17,2 тисяч підготовлених асистентів вчителя. Це педагогічні працівники, яких зарахують до штату школи. Під час дистанційного та змішаного навчання вони можуть відвідувати дітей з ООП вдома.

Окрім того, школярі з порушенням зору зможуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, які будуть надруковані шрифтом Брайля. Тестування проведуть під час додаткової сесії.