Поліція шукає зловмисників, які встановили камери в жіночому душі гуртожитку КПІ

6 листопада 2021 , 20:54
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Джерело:

Нацполіція

У жіночому душі гуртожитку Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського виявили камери відеоспостереження. Через це поліція порушила справу і розпочала досудове розслідування.

Наразі правоохоронці проводять усі необхідні дії для встановлення обставин правопорушення та розшуку людей, причетних до його вчинення.

Цьому передувало У гуртожитку КПІ розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі

Поліція порушила справу через камери в душі

Поліцейські повідомили, що до них надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку одного зі столичних вишів на вулиці Металістів виявили відеокамеру. Мовиться про Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Після звернення туди виїхала слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції.

На місці правоохоронці оглянули приміщення, виявили та вилучили камеру відеофіксації. Також поліцейські отримали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх як потерпілих.

У результаті розпочали досудове розслідування за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

Камери в душі гуртожитку КПІ: що відомо

  • Ввечері 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7 КПІ в Києві помітили камеру відеоспостереження.
  • З'ясувалося, що її встановив студент другого курсу. Він випадково зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.
  • На зловмисника написали заяву у поліцію.
  • Після цього завідувачка гуртожитку, яка спершу обіцяла тримати справу на контролі, почала закликали постраждалих "вгомонитися".
Автор: Наталія Пристанська