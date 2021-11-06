Поліція шукає зловмисників, які встановили камери в жіночому душі гуртожитку КПІ
Джерело:Нацполіція
У жіночому душі гуртожитку Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського виявили камери відеоспостереження. Через це поліція порушила справу і розпочала досудове розслідування.
Наразі правоохоронці проводять усі необхідні дії для встановлення обставин правопорушення та розшуку людей, причетних до його вчинення.
Цьому передувало У гуртожитку КПІ розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі
Поліція порушила справу через камери в душі
Поліцейські повідомили, що до них надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку одного зі столичних вишів на вулиці Металістів виявили відеокамеру. Мовиться про Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
Після звернення туди виїхала слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції.
На місці правоохоронці оглянули приміщення, виявили та вилучили камеру відеофіксації. Також поліцейські отримали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх як потерпілих.
У результаті розпочали досудове розслідування за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.
Камери в душі гуртожитку КПІ: що відомо
- Ввечері 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7 КПІ в Києві помітили камеру відеоспостереження.
- З'ясувалося, що її встановив студент другого курсу. Він випадково зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.
- На зловмисника написали заяву у поліцію.
- Після цього завідувачка гуртожитку, яка спершу обіцяла тримати справу на контролі, почала закликали постраждалих "вгомонитися".