Наразі правоохоронці проводять усі необхідні дії для встановлення обставин правопорушення та розшуку людей, причетних до його вчинення.

Цьому передувало У гуртожитку КПІ розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі

Поліція порушила справу через камери в душі

Поліцейські повідомили, що до них надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку одного зі столичних вишів на вулиці Металістів виявили відеокамеру. Мовиться про Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Після звернення туди виїхала слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції.

На місці правоохоронці оглянули приміщення, виявили та вилучили камеру відеофіксації. Також поліцейські отримали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх як потерпілих.

У результаті розпочали досудове розслідування за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

Камери в душі гуртожитку КПІ: що відомо