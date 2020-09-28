Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що поліція почне ставити на облік та проводити профілактичні роботи з дітьми, які займаються булінгом у школі.

Про це Горбачов написав на своїй фейсбук-сторінці.

До теми У школах працюватимуть поліцейські, щоб запобігти булінгу серед учнів та злочинності

За його словами, 21 серпня набрав чинності наказ МВС, який вносить зміни до інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції поліції з дітьми, що скоїли адміністративні або кримінальні правопорушення, зокрема булінг.

Тобто дитина, яка вчинила булінг (цькування) іншого учня в школі, може стати на профілактичний облік. Підставою для цього є копія постанови суду про притягнення дитини до відповідальності. Якщо є така копія постанови суду, поліцейський має виносить постанову про те, що дитина береться на профілактичний облік та завести справу, яку затверджує начальник підрозділу поліції.

Так, дитину поставлять на облік, записуватимуть про неї всі актуальні дані, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, та проводитимуть профілактичну роботу.

Зокрема, під час профілактичної роботи з дітьми, які стануть на облік через булінг, поліцейські:

проводитимуть ознайомлювальні, попереджувальні та виховні бесіди з дитиною за місцем проживання або навчання не рідше одного разу на місяць;

за місцем проживання або навчання не рідше одного разу на місяць; проводитимуть бесіди з батьками дитини або її іншими законними представниками, членами сім'ї, щоб усунути причини, які спонукали дитину вчинити правопорушення;

бесіди з батьками дитини або її іншими законними представниками, членами сім'ї, щоб усунути причини, які спонукали дитину вчинити правопорушення; складуть план заходів з індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів та індивідуально-психологічних особливостей дитини;

відвідуватимуть дитину за місцем проживання, щоб з'ясувати умови проживання дитини, а також чинники, які можуть негативно на неї впливати й спонукати до булінгу тощо.

Якщо після останнього факту вчинення булінгу дитина впродовж року більше не вчинятиму цього – її знімуть з профілактичного обліку.