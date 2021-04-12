Політики та поліціянти: хто з українців вкладає у криптовалюту найбільше

Про те, як вигідно примножувати свої статки, добре знають українські політики та чиновники дрібного рангу. Найбільше інвесторів у криптовалюту є серед представників поліції, Міністерства оборони, міських та районних рад.

У 2020 році вони задекларували 46 351 біткойн. Станом на 7 квітня 2021 року – це 74,2 мільярда гривень.

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Роль фінансової грамотності

Разом з розвитком цифрової економіки, українці все частіше звертають увагу на можливості новітніх фінансових інструментів.

Серед 791 872 посадових осіб, які заповнили декларації, 652 вказали про власні статки, які вони зберігають у криптовалюті.

Єдиною проблемою залишається те, що далеко не всі люди володіють високим рівнем фінансової грамоти, через що й доступ до інструментів на ринку грошей відкритий не для кожного.

Поки багаті лише примножують власні статки, пересічні українці й досі не знають, які можливості збільшення власного капіталу сьогодні є дієвими.

До слова, аналітики Bear Stearns та JPMorgan прогнозують, що у 2021 році курс першої криптовалюти світу може досягти 100 тисяч доларів, а за сприятливих умов – до цілих 300 тисяч.