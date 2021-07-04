Політика, економіка та медіаграмотність: 10 цікавих та безкоштовних курсів

Для того, щоб якісно жити у своїй країні, необхідно розуміти її устрій та стратегії, а також усвідомлювати значущість власних дій. Ознайомитись з базовою інформацією сьогодні кожен може завдяки інтернету.

Озброєні знаннями, ми вже не поспішаємо здавати "на штори" у школі, ходимо на вибори не "для галочки" та вміємо управляти власними ресурсами. Пропонуємо вашій увазі добірку корисних курсів, лекцій та практичних занять, які допоможуть розібратися у головному.

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1. Як не пустити податки на вітер

Якщо ви давно хотіли розібратися у податковій системі, але не мали такої можливості, то цей курс – саме для вас. Лектори з Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна розкажуть, навіщо українці платять податки та як зробити податкову систему ефективною. Партнером курсу виступає Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. Курс складається з 15 занять.

Джерело: ВУМ Online.

Для кого: широкого кола громадян, які хочуть детальніше дізнатися про податкову систему.

Як працює податкова система / Фото Unsplash

2. Механіка реформ

Де наші державні інституції недопрацьовують? Чому стратегія іншої країни не підійде нашій? Як побудувати потужне суспільство? На усі ці питання можна отримати відповіді, прослухавши курс лекцій про реформи. Серед спікерів — реформатор державних закупівель Олександр Стародубцев та українська громадська діячка Уляна Супрун. Курс створено у межах Програми сприяння громадської активності "Долучайся!"‎ та розділено на 5 блоків.

Джерело: освітня платформа Prometheus.

Для кого: громадян, які хочуть розуміти і власноруч творити зміни в Україні.

Чому країні потрібні реформи / Фото Pexels

3. Як діяти далі: громаді про сталий розвиток

Цей курс є частиною освітнього продукту, розробленого Програмою розвитку ООН в Україні. Його метою є детальне ознайомлення громадян з Указом президента України "Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року". За участю професійних лекторів, учасники курсу вивчатимуть 17 цілей сталого розвитку та усвідомлять власну значущість у державі. Курс викладено у 19 заняттях, що об’єднані у 4 блоки.

Джерело: ВУМ Online.

Для кого: представників громадських організацій, громадських лідерів та активістів.

Яка ваша роль у державі / Фото Pexels

4. Медіаграмотність: практичні навички

Цей курс є авторською розробкою відомого політолога та дослідника гібридної війни Євгена Магди. Тут ви дізнаєтеся про закони інформації та медіаграмотності, а також отримаєте базові навички боротьби з дезінформацією. Головна мета курсу: надати слухачам зручний інструментарій для вивчення медіаграмотності та його втілення у життя. Окрім теоретичних лекцій, курс передбачає практичні завдання для кращого засвоєння інформації. Тривалість – 4 тижні.

Джерело: освітня платформа Prometheus.

Для кого: усіх, хто зацікавлений у розвитку критичного мислення.

Як протистояти дезінформації / Фото Getty Images

5. Як правильно поводитися з побутовими відходами

Курс про екосвідомість. У рамках програми розкажуть, як правильно обирати продукцію та як поводитись з відходами вдома й на роботі. До списку спікерів увійшли лідерка екопроєкту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська, екоблогерка Маріанна Бойко та консультантка у галузі поводження з побутовими відходами Катерина Абашина. Курс складається з шести блоків і містить 29 занять.

Джерело: ВУМ Online.

Для кого: екологічно свідомих громадян та тих, хто прагне стати екосвідомим.

Цікавий курс на тему екосвідомості / Фото Pexels

6. Фінансова грамотність громадянина

На своєму курсі автори прагнуть навчити громадян брати відповідальність за своє фінансове становище. Програма курсу містить у собі кілька інших, серед яких "Кредит – це зло", "Особистий та сімейний бюджет" і "Фінансове обґрунтування управлінських рішень". Головний лектор проєкту – Михайло Колісник, професор бізнесу в KSE, викладач курсів фінансового напряму в провідних бізнес-школах України та Білорусі. Усю програму, яка складається з трьох курсів, викладено у 56 заняттях.

Джерело: ВУМ Online.

Для кого: усіх громадян, які хочуть отримати контроль над власними фінансами.

Як ефективно управляти особистими фінансами / Фото Pexels

7. Права людини в дії

Кажуть, що людина, яка знає свої права, вже не є беззахисною. Тієї ж думки дотримуються й автори курсу. Під час навчання слухачі дізнаються, що є правами людини, хто має їх захищати та як відстоювати їх у щоденному житті. До списку лекторів входять активісти, медіаюристи, адвокати та навіть правозахисники. Очільниця проєкту – координаторка роботи громадської ініціативи Євромайдан SOS. Програму курсу викладено у 13 заняттях.

Джерело: ВУМ Online.

Для кого: усіх, хто хоче зрозуміти значення прав людини у трансформації України.

Усе про права людини / Фото Pexels

8. Як полагодити світ навколо себе: практичний путівник з громадського активізму

Основою цього курсу є аналіз кейсів та прикладів успішного громадського активізму. Програмою передбачена максимальна кількість практичних завдань про те, як завдяки своїй небайдужості змінити суспільство на краще. Автори проєкту – членкиня експертної ради з реформування МВС Анастасія Леухіна та засновник компанії "Захопливий Київ" Арсеній Фінберг. Курс розраховано на 14 занять.

Джерело: ВУМ Online.

Для кого: усіх, хто хоче стати громадським активістом та змінювати країну на краще.

На курсі розкажуть про громадський активізм в дії / Фото Pexels

9. Громадська та політична участь: базовий курс

Курс створено командою експерток ГО "Молода Черкащина" у партнерстві з Міжнародною фундацією виборчих систем. Ви розберетеся в державному устрої, дізнаєтесь, як формується та контролюється бюджет, а також дослідите вплив громади на владу. Окрім політичного розвитку суспільства, курс також має на меті пояснити важливість гендерної рівності у політичній галузі. Програму викладено у 20 лекціях.

Джерело: освітня платформа Prometheus.

Для кого: усіх, хто бажає зрозуміти структуру політичної системи України.

На курсі розкажуть про гендерну рівність у політиці / Фото Pexels

10. Конституція України: абетка громадянина

Автори курсу вважають, що знання Конституції дозволяє краще зрозуміти закономірності розвитку держави. Головний спікер проєкту – експерт з конституційного права Олександр Москалюк. Під час проходження курсу учасники детальніше ознайомляться з основним законом держави. Програма складається з 18 занять, у межах яких слухачам розповідатимуть про застосування конституційних норм у буденному житті.

Джерело: ВУМ Online.

Для кого: усіх, хто прагне самостійно проаналізувати політичні процеси в Україні.

Зрозуміти Конституцію України / Фото 24 канал