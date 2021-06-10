Грейс Сміт відсвяткувала випуск із школи у 94 роки завдяки спеціальній урочистій церемонії, яку влаштувала її онука.

До теми Вчитися ніколи не пізно: історії студентів, які вступили до вишів після 60 років

Жінка подякувала і сказала, що краще пізно, ніж ніколи.

"Вітаємо, місіс Сміт!", – написала школа у фейсбуці.

Чому Сміт не закінчила школу

Відомо, що Грейс Сміт покинула середню школу у віці 16 років у 1942 році, коли її чоловік пішов воювати під час Другої світової війни.

"Вона ніколи в житті не казала, що шкодувала про це. Вона ніколи б не змінила цього рішення, бо вона безмежно його любила, і це було саме те, що було дуже важливо для неї", – сказала її внучка Ерін Вілсон.

Жінка 30 років працювала водійкою автобусу

Навіть не отримавши диплома, жінка працювала водієм шкільного автобуса в окрузі Медісон.

Вона більше 30 років їздила на шкільному автобус, обслуговувала наших учнів і доставляла їх безпечно до школи і додому протягом 30 років,

– сказав шкільний чиновник Тім Холл.

МІсцеві зізнаються, що Сміт була взірцем для багатьох дітей, і вона завжди розповідала їм різні історії.

"Я відчуваю, що не заслуговую цього. Є набагато більше людей, достойніших за мене. Я просто роблю свою роботу, люблю її", – сказала вона.

До слова, американець Реймонд Шефер також отримав диплом про середню освіту у 96 років. Чоловік понад пів століття тому покинув навчання у школі, щоб допомагати родині, а потім пішов на Другу світову війну.