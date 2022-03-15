Поки ЗНО не скасували, – Шкарлет заявив, що МОН напрацювало 3 варіанти для вступу абітурієнтів

Раніше Сергій Шкарлет повідомляв, що МОН пропонує одноразовий варіант вступу до вишів без ЗНО, проте наразі це рішення остаточно не прийнято. За словами міністра освіти, поки зовнішнє незалежне оцінювання не скасовано.

Остаточного рішення в цьому питанні немає, все залежатиме від ситуації в країні. Про це заявив Сергій Шкарлет під час телемарафону, передає 24 канал.

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Шкарлет наголосив, що у МОН дійсно опрацьовували варіант скасування ЗНО, коли спілкувалися з батьками та депутатами з освітнього комітету. Зокрема, цю пропозицію вносили на розгляд ВР як законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу до вишів

Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в стандартному форматі. Але на сьогодні це були лише пропозиції. 15 березня на засіданні Верховна Рада цей законопроєкт не розглядала. Тому поки формат ЗНО не змінений,

– заявив Шкарлет.

За його словами, ЗНО-2022 наразі заплановане у тому форматі, в якому проходило завжди.

Додамо, що через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там спочатку казали, що жодних іспитів для вступу в університет не буде, проте поки остаточного рішення немає.

Водночас депутатка Наталія Піпа заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання можна проводити. Однак його треба спрощувати, наприклад, залишивши 2 предмети:

основний – українську мову та літературу;

другий – на вибір (математика, історія України чи іноземна без аудіювання).

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