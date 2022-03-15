Остаточного рішення в цьому питанні немає, все залежатиме від ситуації в країні. Про це заявив Сергій Шкарлет під час телемарафону, передає 24 канал.

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Шкарлет наголосив, що у МОН дійсно опрацьовували варіант скасування ЗНО, коли спілкувалися з батьками та депутатами з освітнього комітету. Зокрема, цю пропозицію вносили на розгляд ВР як законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу до вишів

Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в стандартному форматі. Але на сьогодні це були лише пропозиції. 15 березня на засіданні Верховна Рада цей законопроєкт не розглядала. Тому поки формат ЗНО не змінений,

– заявив Шкарлет.

За його словами, ЗНО-2022 наразі заплановане у тому форматі, в якому проходило завжди.

Додамо, що через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там спочатку казали, що жодних іспитів для вступу в університет не буде, проте поки остаточного рішення немає.

Водночас депутатка Наталія Піпа заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання можна проводити. Однак його треба спрощувати, наприклад, залишивши 2 предмети:

основний – українську мову та літературу;

другий – на вибір (математика, історія України чи іноземна без аудіювання).

Важливо – Чи буде ЗНО для випускників у 2022 році