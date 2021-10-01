У ХНУ Каразіна спростували інформацію про те, що студентів змушують йти на лекцію про вакцинацію

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна назвали фейком інформацію про те, що студентів примушують відвідати лекцію про користь вакцинації. Повідомляється, що у виші такої лекції взагалі не проводять.

Фейк про лекцію у виші Каразіна

У місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що 1 жовтня, після перший пар кураторів зобов'язали зібрати студентів біля головного корпусу закладу і привести їх на лекцію про вакцинацію.

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Відповідно до інформації соцмережі, студентів університету, які пропустили лекцію, вже з понеділка не допустять до навчання, а потім відрахують.



Повідомлення про лекцію для студентів у ХНУ Каразіна / Скріншот

У виші інформацію спростували

У Харківському університеті Каразіна заявили, що ніякої лекції для студентів щодо вакцинації не проводять.

Це фейкова інформація. Ніхто не має права змушувати студентів йти на лекції… Університет іноді запрошує різних спікерів, і тоді ми інформуємо студентів про можливість їх відвідати, але нікого не примушують,

– повідомила речниця вишу Лілія Змій.

Додамо, що адміністрація Державного університету комунікацій у Києві змушує студентів вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то їх погрожують виселити з гуртожитків. Деталі – читайте у статті.

Окрім того, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію для вчителів, викладачів та чиновників. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи без збереження зарплати.