У п'ятницю, 1 жовтня, після перший пар, які були за розкладом, кураторів зобов'язали зібрати студентів біля головного корпусу закладу і привести їх на лекцію, яка розпочнеться о 12:00.

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Окрім того, за даними місцевого телеграм-каналу, куратори повинні відзвітувати про явку студентів на захід.

Відповідно до наказу ректора, слухачів університету, які пропустили лекцію, вже з понеділка не допустять до навчання, а потім відрахують.

Деякі користувачі зауважують, що не дуже логічно говорити про коронавірус "в набитій аудиторії".



Повідомлення про лекцію для студентів у ХНУ Каразіна / Скріншот

Додамо, що адміністрація Державного університету комунікацій у Києві змушує студентів вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то їх погрожують виселити з гуртожитків. Деталі – читайте у статті.

Окрім того, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію для вчителів, викладачів та чиновників. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи без збереження зарплати.