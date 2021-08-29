Перехід до нового класу

Знайомство з новим колективом потребує психологічної та навіть фізіологічної адаптації. На дітей чекатиме нове місце, нові правила групи, нові люди.

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За словами експертів, першокласникам знадобиться 6 – 8 тижнів на звикання, тому батьки мають бути до цього готові та частіше говорити про школу з дитиною.

Водночас учням старших класів у середньому вистачає місяця для початкової інтеграції в нову групу людей. Повне "єднання" з колективом може зайняти до трьох місяців.

Під час адаптації у новому класі дитяча психіка мобілізує всі ресурси та вмикає режим захисту перед можливими випробуваннями.

Як батьки можуть допомогти:

Дайте відчути дитині, що ви розумієте її переживання. Розкажіть приклади власного знайомства з новим колективом. Не соромтеся кумедних та курйозних історій про школу зі свого досвіду. І наголосіть, що попереду на неї чекає багато цікавого та захопливого.

Якщо потрібно – проведіть репетицію знайомства. Учень чи учениця можуть заздалегідь продумати, як представляться у новому колективі. Батьки ж можуть підіграти та змоделювати різні ситуації: приязну, жартівливу та хуліганську реакції.

Погані оцінки

Основне, що має розуміти школяр і його оточення – працювати слід не на оцінки, а на знання.

Експерти кажуть, що низькі бали можуть говорити не лише про погані знання, а й про те:

що учень уже знає програму,

що саме цей предмет йому не подобається,

що він не надто цікаво викладається тощо.

Загалом шкільне оцінювання занадто узагальнене та відносне. Воно не дає уявлення про реальний потенціал дитини. Щоб розкрити таланти, треба зрозуміти реальні інтереси та здібності дитини, а також виявити таланти в позашкільному житті.

Як батьки можуть допомогти? Проаналізуйте, що саме є причиною поганих оцінок. Якщо з'ясується, що дитині не підходить манера викладання, потрібен індивідуальний темп чи просто не вистачає знань окремих тем, то спробуйте додатково залучити інших викладачів.

Наприклад, педагоги онлайн-школи " На Урок" піклуються про те, щоб кожен школяр зміг отримувати якісні знання в цікавому форматі. Команда онлайн-курсів створила всі умови, щоб учні в комфортних умовах могли покращити знання, підвищити оцінки чи підготуватися до ДПА та ЗНО.

Порівнювання з іншими

Одне з найбільших виховних провалів – порівнювати дітей із собою, однолітками, однокласниками, братами, сестрами тощо. Це прямий шлях до стресу та тривожності у малечі. Також такий підхід викликає ревнощі до людей, із якими порівнюють.



Дитина серед однолітків / Фото smartum

Що робити в такому випадку? Зрозумійте, що кожен із нас – особистість й індивідуальність. Діти не схожі одне на одного. Ваша дитина унікальна, і тому ви повинні хвалити її за прогрес та успіхи.

Якщо ви виявите, що суперництво між дітьми негативно впливає на будь-кого з них, станьте справедливим посередником і не приймайте чиюсь сторону. Спробуйте делікатно врегулювати ситуацію.

Невиправдані очікування

Надмірний тиск і очікування від оточення ще більше призводять до стресу та тривоги. Більшість школярів прагне до завоювання авторитету як серед однокласників, так і в родини.

Проте часто дорослі "‎програмують"‎ учнів отримувати хороші оцінки, бути чемним, акуратним, усміхненим, ініціативним тощо.

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Як ви можете допомогти? Навчіть дитину слідувати власним цілям, а не примхам оточення. Поясніть, що не слід очікувати від себе та інших виконання надпотужного плану, який ви яскраво намалювали у своїй уяві.

І головне – мотивуйте, але не тисніть. Просто визначте сферу знань, у якій ваша дитина може досягти успіху, й допоможіть їй у цьому.

Встановлення авторитету в школі

Завоювання та втримання свого місця в соціумі – це одна з головних причин стресів серед підлітків. Але важливо також розуміти свою "нормальність",‎ попри коментарі інших людей.

Як ви можете допомогти? Якщо дитина весь час піддається нездоровому тиску серед однолітків, придивіться до її оточення. З’ясуйте, чи не цькують її, як ставляться друзі. Залучайте дитину до спільного обговорення її майбутнього та страхів. Будьте поруч та підтримуйте дитину на її шляху до звершень.