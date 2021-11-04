Подробиці відсторонення вчителів, онлайн-навчання та графік ЗНО-2022 – підсумки тижня в освіті

Редакція Освіта 24 зібрала всі найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 1 по 5 листопада – в українській освіті. Зокрема, читайте про дистанційне навчання та подовжені канікули у школах, подробиці відсторонення невакцинованих вчителів та графік ЗНО-2022.

Подробиці відсторонення невакцинованих вчителів

З 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати.

Важливо Як будуть відстороняти невакцинованих вчителів від роботи з 8 листопада: всі пояснення

В якому випадку відсторонятимуть вчителів? Відмова або ухилення вчителя від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення.

Якщо працівник не надає керівнику закладу освіти сертифікат про проходження обов’язкового щеплення – це також є підставою для його відсторонення від роботи,

Водночас працівники, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації, мають надати директору медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я. Тоді їх не відсторонять від роботи.

Якщо вчитель має лише 1 дозу вакцинації проти COVID-19? У цьому випадку працівник не ухиляється та не відмовляється від щеплення. Тому педагог може згенерувати жовтий сертифікат про вакцинацію у "Дії" або отримати його у лікаря і надати школі.

Тож, вчитель, який має хоча б одну дозу щеплення не буде відсторонений від роботи. А після отримання другої дози вакцини проти СOVID-19 у визначений строк, працівник має надати відповідний сертифікат керівнику закладу освіти

Якщо вчитель нещодавно перехворів на COVID-19? Для допуску працівника, який нещодавно перехворів COVID-19, на робоче місце потрібна довідка про "одужання особи від зазначеної хвороби".

Додамо, що Мінцифри анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з’являться у "Дії". Термін його дії – 90 днів, він буде підставою для вільного пересування у червоному рівні епіднебезпеки

Чи можуть відсторонити невакцинованого вчителя під час дистанційки чи канікул? Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією школи, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Канікулярний час для педагогічних працівників є робочим часом, адже під час канікул здійснюється оплата із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

Тож, постанова уряду передбачає відсторонення від роботи працівників, без винятків – тобто і під час дистанційного навчання та канікул.



Вчителі під час карантину / Фото tv8.md

Чи будуть відсторонені вчителі отримувати зарплату? У Держпраці запевнили, що зарплата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Тобто вона виплачується лише за виконану роботу.

А оскільки під час відсторонення вчитель тимчасово звільняється від виконання своїх трудових обов’язків та не може виконувати роботу, то зарплата в цей період не виплачується.

Проте питання оплати праці в період відсторонення можуть регулюватися колективними договорами та/або угодами, рішеннями роботодавця.

Скільки вчителів вже вакцинувалися? Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів. Двома дозами вакциновано майже 447 тисяч працівників освіти (це майже 70%).

Лідери серед регіонів, де найбільше вакцинованих хоча б однією дозою освітян:

Київська область – 98,8%;

Миколаївська область – 98%;

Донецька область – 96%;

Харківська область – 95,8%;

Хмельницька область – 94,7%.

Що відомо про обов’язкову вакцинацію вчителів МОЗ включило



Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження заробітної плати. Норма почне діяти з 8 листопада.



Відсторонення педагогів здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.



Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. Це означає, що вчителів будуть відстороняти від роботи на час карантину без збереження зарплати. МОЗ включило вчителів до переліку професій , для яких щеплення від COVID-19 є обов’язковим.Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження заробітної плати. Норма почне діяти з 8 листопада.Відсторонення педагогів здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. Це означає, що вчителів будуть відстороняти від роботи на час карантину без збереження зарплати.

Дистанційка та подовжені канікули

В Україні наразі 15 областей перебуває в червоній зоні. Там деякі школи продовжили канікули, інші – перейшли на дистанційне навчання, і лише невелика частина – працює в очному режимі.

Де школи перейшли на дистанційку:

Київ – з 1 листопада школярі 1 – 11 класи перейшли на дистанційку.

Львів – з 1 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно (це триватиме щонайменше 2 тижні).

Івано-Франківськ – з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.

Хмельницький – більшість шкіл буде навчатися в онлайн-режимі, але деякі школи продовжили очне навчання.

Чернігів – 375 шкіл області працюють дистанційно, ще понад 50 шкіл – вийшли на очне навчання, бо там вакциновано 100% працівників.

Чернівці – школи з 1 листопада переводять на дистанційну форму навчання. Діти сидітимуть вдома найближчі два тижні.

Херсон – для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада.

Донецьк – учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно.

Суми – з 29 жовтня всі школи переходять на дистанційне навчання (йдеться про учнів 1 – 11 класів).

Дніпро – відправили учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання.

Миколаїв – там учні 2 – 11 класів шкіл з 1 листопада навчаються дистанційно. Водночас учні перших класів та діти з спецшкіл і далі залишилися на канікулах.

Ще кілька регіонів продовжили учням осінні канікули до 7 листопада:

Житомир,

Черкаси,

Харків,

Одесу,

Кривий Ріг,

Запоріжжя,

Рівне.

Додамо, що рішення щодо продовження канікул чи запровадження дистанційного навчання у школах буде ухвалюватися МОН після консультацій з МОЗ. Тож наразі точно невідомо, коли школярі повернуться за парти.

Скільки шкіл на канікулах чи дистанційці? Міністр повідомив, що на канікулах станом на 3 листопада перебувають учні понад 4 700 шкіл (34% від загальної кількості). Водночас дистанційно навчаються – 6 384 школи.

Найбільша кількість шкіл на канікулах у таких областях:

Одеська область – 427 шкіл;

Київська область – 415 шкіл;

Запорізька область – 346 шкіл;

Дніпропетровська область – 305 шкіл;

Харківська область – 285 шкіл.

Сергій Шкарлет також зазначив, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Через невиконання цієї вимоги на дистанційку перейшли понад 3,2 тисячі шкіл.

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Водночас освітній комітет Ради наполягає на тому, щоб для учнів 1 – 4 класів запроваджували очне навчання у червоних зонах карантину. На думку депутатів, дистанційка завдає шкоди навчальному процесу молодших дітей.

Учнів навчатимуть влітку. У школах Харкова через погіршення ситуації з коронавірусом запровадили довгі канікули. Школярі відпочивають уже третій тиждень. Через це навчальний рік у місті продовжать в червні, щоб встигнути вичитати програму.

Так, у Києві школи пішли з 23 жовтня на карантин через коронавірус. Діти вже тиждень навчаються дистанційно. Мер міста Віталій Кличко каже, що школярі повернуться в очного навчання після поліпшення епідемічної ситуації.

А голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що про це варто думати, коли будуть показники стабілізуватися або знижуватися. “На цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення”, – додав він.

Графік ЗНО- 2022

МОН затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Зареєструватися можна буде вже з 1 лютого, а останній день, коли можна подати заявку – 9 березня 2022 року.

Запрошення-перепустки на проходження ЗНО можна буде завантажувати зі своїх електронних кабінетів до 29 квітня 2022 року. У них буде позначено дату та місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО-2022 проходитиме за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

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Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Додамо, що цього року кожен зареєстрований учасник ЗНО зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Обов’язкових предметів ЗНО немає, але є обов’язкове ДПА. Також абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу.

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Окрім того, уряд вніс зміни до Порядку залучення освітян та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема:

Відтепер в одному пункті тестування може бути не більше 75% інструкторів, які є працівникам однієї школи (раніше було обмеження в 50%).

До роботи цього року залучать чергових медичних працівників (одна особа в пункті складання ЗНО).

Через карантин в УЦОЯО планують збільшити кількість пунктів проведення ЗНО. Для цього доведеться залучати більше інструкторів.

Зазначимо, що цього року 30 студентів українських вишів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень. Винагороду їм виплатять за найвищі результати ЗНО. Імена переможців – дивіться тут.

До слова, до вишів України у 2021 вступили понад 2 тисячі студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі. Які спеціальності та виші вони обрали – читайте у статті.

Скандали в освіті

НАЗК виявило порушення в декларації Шкарлета

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета за 2020 рік. У відомстві заявляють, що він не пояснив походження деяких коштів та автомобіля.



Сергій Шкарлет / Фото Міносвіти

Зокрема, Шкарлет в декларації занизив вартість авто на суму 239 тисяч гривень, а сума його доходів необікувано збільшилась на 61 451 гривні та 20 тисяч доларів. Окрім того, виявили помилки у вказуванні вартості квартири міністра. Деталі – тут.

У Дніпрі матір і син побили вчительку ногами

В одній із дніпровських шкіл на вчительку напали матір школяра та його старший брат. Вони завдавали їй багато ударів ногами, тому довелося викликати поліцію.

Ймовірно, конфлікт виник через її молодшого сина, який вчиться в 6 класі. У міській раді Дніпра зауважили, що після інциденту прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини інциденту. Деталі – читайте за посиланням.

Суд оштрафував батька, бо його син пішов до школи під час карантину

Суд на Тернопільщині оштрафував мешканця села Кальне за те, що його син порушив самоізоляцію і пішов до школи під час карантину.

Через коронавірус у чоловіка вся сім’я повинна була відбути 14-денну самоізоляцію. Проте вже через два дні після цього син пішов на уроки в місцеву школу. За невиконання батьківських обов'язків чоловіка оштрафували на 850 гривень.

У садочку Запорізької області дівчинка отримала струс мозку та перелом:

У дитсадку "Віночок" міста Пологи на Запоріжжі дівчинка отримала струс мозку, черепно-мозкову травму та перелом гомілки. Вихователі зателефонували мамі та попросили забрати доньку, бо вона плаче.

За словами мами потерпілої дитині навіть не викликали швидку. Офіційно дівчинка впала в альтанці, а неофіційно – впала з другого поверху. Через цей інцидент дівчинка півтора місяця була в гіпсі. Деталі – читайте за посиланням.

Офіцера львівського ліцею звільнили за знущання з учнів

Вихователя львівського військового ліцею Ігоря Ніконова вдруге звільнили за знущання з учнів. Офіцер лаявся на ліцеїстів, принижував та погрожував фізичною розправою. Учні 10-Г класу написали скарги на Ніконова.

Ліцеїсти розповіли про його агресивну поведінку. Зокрема, він лаявся на учнів та казав, що якщо вони не дотримуватимуться його вимог, то "сідатимуть на свічку з презервативом", "смоктатимуть" та "надягатимуть презерватив на паличку". Деталі – читайте тут.

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Під Житомиром суд оштрафував батька за поведінку сина в школі

У Житомирській області суд притягнув до адміністративної відповідальності батька за невиконання обов’язків з виховання 13-річного сина. Хлопець вимагав гроші в однокласників, погрожував та вживав нецензурну лексику.

У Тернополі також засудили матір школяра, який два роки знущався з учениці

У Тернополі суд виніс вирок матері учня школи №10, який 2 роки систематично цькував іншу ученицю. Вже 7 вересня школяр вчинив психологічний булінг над дівчинкою, після чого батьки вирішили подати заяву до поліції. Його батьки мають заплатити штраф.

Рішення уряду, Ради та МОН

Україна отримала ліцензію від США на створення національної Олімпіади Геніїв

Представники Малої академії наук підписали контракт у Вашингтоні про створення в Україні першої національної Олімпіади Геніїв (Genius Olympiad Ukraine). Так, Україна першою у світі отримала від США ліцензію на створення такої національного олімпіади.

Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу.

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В Україні збільшили кількість премій для учасників ЗНО, вчителів та молодих вчених

Верховна Рада прийняла зміни до постанови щодо нагородження відзнаками у сфері освіти і науки. Зокрема, збільшили кількість премій з 30 до 54 на рік для вчителів, вихователів та викладачів профтехів.

Також збільшили кількість премій молодим ученим та кількість іменних стипендій для молодих докторів наук (з 30 до 50). Вони отримають по 136 200 гривень.

Окрім того, більше премій Верховної Ради (тепер 50) отримуватимуть найкращі учасники ЗНО після 11 класу (по 100 000 гривень).