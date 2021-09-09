Стрілянина з арбалета у школі Полтави

Моторошний напад 19-річної дівчини на вчителів трапився 6 вересня. Таїсія Петрова зайшла до школи та з арбалету вистрілила у двох педагогів.

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Одній влучила у спину, іншій – прострелила наскрізь руку, із нападницею вони не знайомі. Їх травми виявилися не тяжкими, обоє освітянок перебувають в лікарні у задовільному стані.

Очевидці розповіли, що дівчина, коли зайшла до приміщення школи, курила сигарету. Директорка школи Валентини Олійниченко каже, що 19-річна нападниця не заходила до навчальних класів, вона стріляла з порога.

Арбалет у неї наважився відібрати учень 9 класу. Коли все це трапилося, він якраз повертався з уроку фізкультури.



19-річна дівчина стріляла з арбалету у школі / Колаж 24 каналу

Відомо, що Петрова раніше вчилась у цій школі. У день нападу вона зайшла у заклад освіти через бічний вхід.

Що дівчина каже про напад? Таїсія Петрова підкреслила, що якби могла повернутися у часі, то натомість просто прийшла б до вчителів та конструктивно поговорила і “вирішила усе по-хорошому".

Підозрювана додала, що їй шкода, що свідками нападу на вчителів стали діти. Адже побачене могло травмувати їх.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч проти 5 вересня Петровій наснився сон про те, що вона мусить когось вбити. Мовляв, саме це призвело до агресії у школі.

Додамо, що у квартирі 19-річної Таїсії знайшли череп зі слідами засохлої крові, а також особистий щоденник з планом вбивств. У ньому вона зробила замітку на 22 число – тоді хотіла спалити своє житло, а на 28 вересня планувала вбивство, але кого саме – невідомо.



Таїсія Петрова в суді / Фото "Суспільне Полтава"

Наразі у школі все спокійно, там вже у звичному режимі проводять уроки. У навчальному закладі працюють правоохоронці, тривають слідчі дії. Більше деталей про стрілянину з арбалета в школі Полтави – читайте за цим посиланням.

Можливість дистанційки у школах

В мережі з’явилася інформація про те, що Україна з 13 вересня перейде в жовтий рівень епідемнебезпеки і зміняться умови роботи шкіл під час карантину.

Зазначимо, що заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, не зможуть працювати очно в жовтій зоні. Тому очільник МОЗ порадив школам та вишам готуватися до дистанційки.

В яких містах школи заявили про плани закритися на карантин:

Івано-Франківськ (там достатньої вакцинації персоналу (80%) подолали лише 5 закладів освіти).

Чернігів (наразі лише у двох закладах освіти вакцинувалось 80% персоналу – у школі №17 та №35).

Суми (закрити на карантин думають більшість шкіл та дитячих садочків області).

Рівне (в області повністю вакцинувалися понад 80% педагогів лише у 46 закладів освіти з 1 230).

Одеса (станом на 7 вересня 80% працівників вакцинували у 17 школах міста).

Львів (в області з 96 900 освітян вже 31 579 – пройшли повний курс вакцинації, 39 452 – отримали першу дозу вакцини).

Волинь (одна зі шкіл у Турійській громаді вже перейшла на онлайн-навчання. Коронавірус діагностували у 6 із 27 працівників закладу).

Чернівці (для вакцинації вчителів до кожної школи області приїдуть мобільні бригади).

Зазначимо, що у МОЗ заявили, що дозволяється враховувати і кількість персоналу, хто вакцинований тільки першою дозою, і тоді не буде обмежуватися робота закладів освіти.

"Для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного – буде потрібний повний курс щеплень проти COVID-19", – пояснив Віктор Ляшко.

Згодом очільник МОЗ запевнив, що наступний тиждень буде діяти ще зелена зона, тож заклади освіти і надалі можуть працювати очно.

В понеділок, 13 вересня, ми не переходимо в жовтий рівень. Якщо Кабмін прийде рішення про зміни і вони пройдуть процедуру погодження, то лише через 7 днів цю постанову запустять. Тому наступний тиждень вся країна буде спокійно працювати в зеленій зоні,

– наголосив Віктор Ляшко.

В соціальних мережах оприлюднили інформацію про те, що по всій території України школи переходять на дистанційне навчання. У Міністерстві освіти цей факт спростували та заявили, що все залежить від епідситуації на території України.

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За яких умов учні та студенти будуть навчатися дистанційно:

У зеленому рівні епідемічної небезпеки відвідування шкіл та вишів дозволено у звичайному режимі. Але варто пам’ятати про протиепідемічні заходи.

епідемічної небезпеки відвідування шкіл та вишів дозволено у звичайному режимі. Але варто пам’ятати про протиепідемічні заходи. При жовтому та помаранчевому рівні епідемічної небезпеки відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80 % персоналу. Навчання забезпечується як дистанційно, так і очно з дотриманням протиепідемічних вимог.

епідемічної небезпеки відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80 % персоналу. Навчання забезпечується як дистанційно, так і очно з дотриманням протиепідемічних вимог. При червоному рівні епідемічної небезпеки відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів шкіл,але лише за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших – дистанційка.

До слова, у школі учні початкової школи навчаються без масок. А старші учні надягають маски тільки на перервах. Вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, освітній омбудсмен вважає, що інформація про вакцинованих педпрацівників повинна бути деперсоніфікованою. Тобто медичні заклади мають повідомляти школам, скільки в них вакцинованих вчителів, але не називати їхніх імен.

Випадки коронавірусу у школах

На Волині виявили спалах коронавірусу у школі села Турійськ. Там вже у шістьох працівників навчального закладу підтвердили COVID-19. Почали хворіти також учні та їхні сім'ї.

Всього у школі навчається 110 учнів та працює 27 працівників. Повністю щеплені лише двоє людей з персоналу. Також низький відсоток рівня вакцинації серед освітян Колодяжненської громади – 12%, у Копачівській та Торчинській – по 14%.

У Донецькій області також вже кілька класів перейшли на дистанційне навчання через виявлені в них випадки коронавірусного захворювання. На COVID-19 там захворіли двоє учнів і шість педагогів.

До слова, станом на 5 вересня в Україні пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 понад 409 тисяч освітян. Ще приблизно 127 тисяч працівників освітньої сфери отримали першу дозу вакцини та очікують другої.

Якщо порахувати, що в Україні у 2020 році у сфері освіти працювали понад 1,3 мільйона осіб, то це означає, що одну або дві дози вакцини від COVID-19 отримали приблизно 41% освітян, а повністю вакциновані лише 31%.

Скандали в сфері освіти

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За словами мами учня, у класі:

немає відстані до задньої стіни шафи, хоч має бути 65 сантиметрів,

немає проходів між частиною парт заднього ряду, а там де є – вони максимум 40 сантиметрів (мають бути 50),

діти втиснуті у проміжки 20 – 25 сантиметрів (має бути 50) і їхні коліна впираються в передню стінку парти.



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Вчителі, які займуть друге місце, – отримають премію у дев'ять мінімальний зарплат (54 тисячі гривень);

Вчителі, які займуть третє місце, – отримають премію у вісім мінімальних зарплат (48 тисяч гривень).

Окрім того, відтепер конкурс "Вчитель року" проходитиме у два тури замість трьох, одразу починаючи з обласного етапу. Якщо на період проведення конкурсу буде карантин, то він буде у дистанційному форматі.

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