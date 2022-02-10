Чи подорожчає харчування у школах Києва: ціни у різних районах столиці

В школах оновили шкільне меню, і через це частково зросла вартість харчування учнів. До того ж, протягом останніх місяців підняли ціни на продукти. Чи подорожчає харчування у школах Києва – читайте у статті.

З 1 січня 2022 року у всіх українських школах запроваджено нове меню для дітей. Нині ціна обіду становить у середньому по місту близько 30 гривень, але вона може підвищитись.

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Журналісти з’ясували, як відрізняється ціна за шкільні сніданки та обіди в різних районах Києва та чи дорожчатиме харчування учнів.

Вартість харчування учнів у районах Києва

Оболонський район

В Оболонській районі вартість харчування у школах така:

сніданки для учнів 1 – 4 класів – 32 гривні;

обіди для учнів 5 – 11 класів – 38 гривень.

"У разі збільшення цін на харчові продукти та інших витрат вартість харчування теж може збільшитися" – відповіли у Оболонській РДА.

Печерськ

У Печерському районі організацію харчування у школах району веде ТОВ "Контракт продрезерв 5". Ціна обіду становить близько 30 гривень.

"Вартість одноразового гарячого харчування (сніданку) для учнів 1 – 4 класів становить 27 гривень 97 копійок. Вартість одноразового гарячого харчування (обіду) для учнів 5 – 11 класів – 33 гривні 44 копійки", – відповіли у Печерській РДА.



Харчування у школі №47 у Печерському районі / Фото Департаменту освіти

Там доповнюють, що вартість харчування у 2022 році залежатиме від результатів тендерних закупівель.

Дарницький район

У Дарницькому районі харчування у школах організовано за чотиритижневим сезонним меню, яке погоджено з Головним управлінням Держпродспоживслужби Києва.

Вартість харчування для учнів 1 – 4 класів наразі становить 31 гривню 90 копійок, а для учнів 5 – 11 класів пільгових категорій – 37 гривень 90 копійок. Вартість харчування у школах району надалі залежатиме від результатів тендерних закупівель,

– повідомили у Дарницькій РДА.

Святошин

У Святошинському районі шкільним харчуванням завідують дві організації. Відповідно до договору між управлінням освіти та КП "Промінь", ціна сніданку для учнів 1 – 4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5 – 11 класів пільгових категорій – 37 гривень 90 копійок.

Також укладено договір з ТОВ "Понтем.уа" про закупівлі послуг за бюджетні кошти. Вартість сніданку для учнів 1 – 4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5 – 11 класів – 35 гривень 95 копійок.

В Святошинському РДА наголосили, що організація харчування у школах за новими цінами проводитиметься після тендерних процедур та підписання договорів між представниками управління освіти та підприємствами, які надають послуги з організації харчування.

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Солом'янський район

У Солом'янському районі гаряче харчування у школах організує комунальне підприємство "Школярик". Згідно з договором, ціна однієї порції гарячого харчування така:

сніданок – 15 гривень 79 копійок;

обід – 21 гривня 15 копійок.

У меню є свіжі овочі та фрукти, квашені овочі та сухофрукти, різноманітні крупи, макарони та бобові. З продуктів є куряче філе, свіжоморожена риба, молочна продукція, соки.

В управлінні запевняють, що учні отримують збалансоване та повноцінне харчування. Наразі проходять процедури закупівлі послуг з організації харчування в школах.

"Планова вартість одного сніданку становить 34 гривні, а планова вартість одного обіду – 41 гривня", – повідомляють в управлінні освіти Солом'янського району.

Поділ

У Подільському районі обіди у школах району коштують 35 – 40 гривень.

35 гривень – без першої страви, 40 гривень – з першою. У меню: перша страва, салат, гарнір, основна страва та напої. Подорожчання обідів до кінця навчального року не планується,

– повідомила директорка КП "Шкільне харчування" Подільського району Лариса Панькова.



Харчування у школі №243 у Подільському районі / Фото Департаменту освіти

Дніпровський район

Вартість одноразового харчування (сніданків) у школах Дніпровського району така:

для учнів 1 – 4 класів – 31 гривня 40 копійок,

для учнів 5 –11 класів – 37 гривень 90 копійок.

"27 січня ми оголосили закупівлю послуг з організації харчування у середніх школах району. Очікувана вартість: 32 гривні – гаряче харчування для учнів 1 – 4 класів, 38 гривень – гаряче харчування для учнів 5 – 11 класів", – зазначають у Дніпровській РДА.



Харчування у школі №234 у Дніпровському районі / Фото Департаменту освіти

Голосіїв

У Голосіївському районі уточнили, що у минулому навчальному році вартість харчування для учнів 1 – 4 класів становила 19 гривень 70 копійок, а для учнів 5 – 11 класів – 23 гривні 99 копійок.

Вже цього року вартість сніданку для школярів становить:

для учнів 1 – 4 класів – 32 гривні,

для учнів 5 – 11 класів – 38 гривень.



Харчування у школі №85 у Голосіївському районі / Фото Департаменту освіти

Шевченківський район

Ціна одноразового гарячого харчування у школах району для учнів 1 – 4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5 –11 класів – 38 гривень.

"Вартість шкільного обіду у 2022 році буде залежати від результатів тендерної закупівлі цієї послуги", – зазначають в управлінні освіти Шевченківської РДА.

Троєщина

В управлінні освіти Деснянського району розповіли, що у школах запроваджено мультипрофільне харчування.

Усі школи району є окремими юридичними особами з правом самостійного ведення фінансово-господарської діяльності. Тобто вони самі проводять закупівлю послуг з організації харчування, і вартість середнього сніданку та обіду в кожному закладі різна.

Ціна не може перевищувати 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю послуг з організації харчування.

"Нині уповноважені особи здійснюють організаційно-правові заходи щодо своєчасного проведення процедури закупівлі послуг з організації харчування школярів на 2022 рік", – відповіли в управлінні освіти Деснянського району.

З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Ініціатором проєкту є перша леді Олена Зеленська. Як саме змінилося харчування школярів – читайте за посиланням

До слова, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.