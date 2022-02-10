З 1 січня 2022 року у всіх українських школах запроваджено нове меню для дітей. Нині ціна обіду становить у середньому по місту близько 30 гривень, але вона може підвищитись.
До теми Скільки разів в школі повинні годувати учнів та яким має бути харчування: роз’яснення
Журналісти з’ясували, як відрізняється ціна за шкільні сніданки та обіди в різних районах Києва та чи дорожчатиме харчування учнів.
Вартість харчування учнів у районах Києва
Оболонський район
В Оболонській районі вартість харчування у школах така:
- сніданки для учнів 1 – 4 класів – 32 гривні;
- обіди для учнів 5 – 11 класів – 38 гривень.
"У разі збільшення цін на харчові продукти та інших витрат вартість харчування теж може збільшитися" – відповіли у Оболонській РДА.
Печерськ
У Печерському районі організацію харчування у школах району веде ТОВ "Контракт продрезерв 5". Ціна обіду становить близько 30 гривень.
"Вартість одноразового гарячого харчування (сніданку) для учнів 1 – 4 класів становить 27 гривень 97 копійок. Вартість одноразового гарячого харчування (обіду) для учнів 5 – 11 класів – 33 гривні 44 копійки", – відповіли у Печерській РДА.
Харчування у школі №47 у Печерському районі / Фото Департаменту освіти
Там доповнюють, що вартість харчування у 2022 році залежатиме від результатів тендерних закупівель.
Дарницький район
У Дарницькому районі харчування у школах організовано за чотиритижневим сезонним меню, яке погоджено з Головним управлінням Держпродспоживслужби Києва.
Вартість харчування для учнів 1 – 4 класів наразі становить 31 гривню 90 копійок, а для учнів 5 – 11 класів пільгових категорій – 37 гривень 90 копійок. Вартість харчування у школах району надалі залежатиме від результатів тендерних закупівель,
– повідомили у Дарницькій РДА.
Святошин
У Святошинському районі шкільним харчуванням завідують дві організації. Відповідно до договору між управлінням освіти та КП "Промінь", ціна сніданку для учнів 1 – 4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5 – 11 класів пільгових категорій – 37 гривень 90 копійок.
Також укладено договір з ТОВ "Понтем.уа" про закупівлі послуг за бюджетні кошти. Вартість сніданку для учнів 1 – 4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5 – 11 класів – 35 гривень 95 копійок.
В Святошинському РДА наголосили, що організація харчування у школах за новими цінами проводитиметься після тендерних процедур та підписання договорів між представниками управління освіти та підприємствами, які надають послуги з організації харчування.
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Солом'янський район
У Солом'янському районі гаряче харчування у школах організує комунальне підприємство "Школярик". Згідно з договором, ціна однієї порції гарячого харчування така:
- сніданок – 15 гривень 79 копійок;
- обід – 21 гривня 15 копійок.
У меню є свіжі овочі та фрукти, квашені овочі та сухофрукти, різноманітні крупи, макарони та бобові. З продуктів є куряче філе, свіжоморожена риба, молочна продукція, соки.
В управлінні запевняють, що учні отримують збалансоване та повноцінне харчування. Наразі проходять процедури закупівлі послуг з організації харчування в школах.
"Планова вартість одного сніданку становить 34 гривні, а планова вартість одного обіду – 41 гривня", – повідомляють в управлінні освіти Солом'янського району.
Поділ
У Подільському районі обіди у школах району коштують 35 – 40 гривень.
35 гривень – без першої страви, 40 гривень – з першою. У меню: перша страва, салат, гарнір, основна страва та напої. Подорожчання обідів до кінця навчального року не планується,
– повідомила директорка КП "Шкільне харчування" Подільського району Лариса Панькова.
Харчування у школі №243 у Подільському районі / Фото Департаменту освіти
Дніпровський район
Вартість одноразового харчування (сніданків) у школах Дніпровського району така:
- для учнів 1 – 4 класів – 31 гривня 40 копійок,
- для учнів 5 –11 класів – 37 гривень 90 копійок.
"27 січня ми оголосили закупівлю послуг з організації харчування у середніх школах району. Очікувана вартість: 32 гривні – гаряче харчування для учнів 1 – 4 класів, 38 гривень – гаряче харчування для учнів 5 – 11 класів", – зазначають у Дніпровській РДА.
Харчування у школі №234 у Дніпровському районі / Фото Департаменту освіти
Голосіїв
У Голосіївському районі уточнили, що у минулому навчальному році вартість харчування для учнів 1 – 4 класів становила 19 гривень 70 копійок, а для учнів 5 – 11 класів – 23 гривні 99 копійок.
Вже цього року вартість сніданку для школярів становить:
- для учнів 1 – 4 класів – 32 гривні,
- для учнів 5 – 11 класів – 38 гривень.
Харчування у школі №85 у Голосіївському районі / Фото Департаменту освіти
Шевченківський район
Ціна одноразового гарячого харчування у школах району для учнів 1 – 4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5 –11 класів – 38 гривень.
"Вартість шкільного обіду у 2022 році буде залежати від результатів тендерної закупівлі цієї послуги", – зазначають в управлінні освіти Шевченківської РДА.
Троєщина
В управлінні освіти Деснянського району розповіли, що у школах запроваджено мультипрофільне харчування.
Усі школи району є окремими юридичними особами з правом самостійного ведення фінансово-господарської діяльності. Тобто вони самі проводять закупівлю послуг з організації харчування, і вартість середнього сніданку та обіду в кожному закладі різна.
Ціна не може перевищувати 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю послуг з організації харчування.
"Нині уповноважені особи здійснюють організаційно-правові заходи щодо своєчасного проведення процедури закупівлі послуг з організації харчування школярів на 2022 рік", – відповіли в управлінні освіти Деснянського району.
До слова, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:
- Закарпатська область – 70,6% закладів;
- Запорізька область – 86,4%;
- Львівська область – 84,3%;
- Миколаївська область – 89,2%;
- Херсонська область – 96,4%.
У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.