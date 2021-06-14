Очікується, що і у 2022 році ціни піднімуться на 10%.

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Скільки коштує навчання на контракті у популярних вишах

Київський національний університет імені Т. Шевченка (КНУ)



КНУ ім. Т. Шевченка у Києві / Фото slovoidilo

Цей навчальний заклад входить в десятку кращих вузів України, тож і є одним із найдорожчих. Середня вартість навчання в КНУ – близько 44 тисяч гривень на рік.

Найбільш бюджетними спеціальностями у 2021 році стали історія, археологія, бібліотечна та архівна справа, соціальна роботи – рік на контракті обійдеться в 31 тисячу гривень.

Водночас факультет міжнародних відносин з вивченням двох іноземних мов дорожчий – від 57 400 за рік. Магістратура обійдеться ще дорожче — понад 70 000 на рік.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"



Києво-Могилянська академія / Фото vnz.org.ua

В цьому університеті найдешевші факультети – екологія та біологія. На них рік навчання обійдеться у 27 000 на рік.

Натомість найдорожчі факультети – міжнародні відносини, комп’ютерні науки та право – рік навчання обійдеться у суму від 55 000 гривень. Додамо, що ще у 2020 році комп’ютерні технології коштували від 40 000 на рік.

Харківський юридичний університет імені Я. Мудрого



Харківський юридичний університет ім. Я. Мудрого / Фото sud.ua

У цьому виші навчання на бакалавра за спеціальностями: право, міжнародне право, економіка стартує від майже 30 тисяч гривень на рік. Магістратура – 38 900 на рік.

Цікаво, що навчання для іноземців у ХНЮУ Мудрого за цими спеціальностями коштує близько 75 тисяч гривень на рік.

Львівський національний університет імені І. Франка



ЛНУ ім. Івана Франка / Фото з сайту вишу

Контрактникам ЛНУ ім. І. Франка у 2021 році доведеться заплатити від 23 642 гривень на рік за факультети географії, історії, деякі факультети культури та мистецтв, математиці, філології та філософії.

Водночас навчання на спеціальностях право, статистика та інженерія програмного забезпечення коштує від 36 255 на рік.

Дніпровський національний університет імені О. Гончара



Дніпровський національний університет ім. О. Гончара / Фото "Суспільне"

Найдешевші факультети в цьому вузі готують шкільних викладачів математики, хімії, фізики та теплоенергетиків. Там навчання на контракті коштує від 11 300 на рік.

Натомість спеціальності такі як міжнародні економічні відносини, суспільне здоров’я, кібербезпека, комп’ютерна інженерія – від 32 900 на рік.

До теми Як вибрати виш: нестандартні поради для вступників, які можуть здивувати

До слова, аналітики QS World University Rankings склали рейтинг кращих університетів світу на 2022 рік. До нього потрапило 8 вишів з України.

Цікаво, що вперше до списку потрапив Львівський національний університет імені І. Франка. А найвищу позицію серед українських університетів зайняв Харківський національний університет імені В. Каразіна.