Подолати вигорання: 6 способів, як повернути любов до роботи вчителю

Не тільки учні стикаються з проблемами вигорання – вчителі також часто бувають втомлені від щоденної стресової роботи. Через постійну напругу вчителі можуть ставати нервовими, цинічними та виснаженими, що негативно впливає на навчальний процес. Як впоратися з викладацьким вигоранням та знову полюбити навчання – у матеріалі.

Від вчителя часто вимагається образ ідеальної людини, яка не має проблем та присвячує все життя навчанню. Та викладачі – теж живі люди, а стрес та тривога також вибивають їх з колії.

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Вигорання може застати людину зненацька або ж накопичуватися через постійні проблеми. Цей стан може вплинути не тільки на самого вчителя, але і на учнів, які контактують із ним.

Симптоми вигорання

Є 3 симптоми, які можуть вказувати на професійне вигорання:

Цинізм та песимізм

Почуття неефективності, апатія та дратівливість

Фізичне та емоційне виснаження

За дослідженням вчителів у Фінляндії, вигорання може бути також пов’язане із такими факторами:

Рівень освіти – вчителі спеціалізованих шкіл відчувають вигорання частіше, ніж викладачі у початкових класах або вчителі-предметники.

– вчителі спеціалізованих шкіл відчувають вигорання частіше, ніж викладачі у початкових класах або вчителі-предметники. Стать – вчителі-жінки відчувають більше стресу на роботі, ніж їхні колеги-чоловіки

– вчителі-жінки відчувають більше стресу на роботі, ніж їхні колеги-чоловіки Досвід – викладачі на початку своєї роботи частіше стикають з вигоранням, оскільки можуть не мати ефективних методів управління класом чи досвіду роботи.

Вчителі стикаються з професійним вигоранням / Фото Unsplash

Як вчителю запобігти вигоранню

Розмовляйте про проблеми

Якщо ви почуваєте себе не найкращим чином, поговоріть про це з кимось, кому ви довіряєте. Варто запросити друга на каву, подзвонити родичам чи поспілкуватися з колегою, який має багаторічний досвід навчання.

Не варто боятися говорити про своє вигорання, головне в розмові – виплеснути все, що накопичилося та не утримати все в собі.

Розмови можуть допомогти виплеснути негатив / Фото Unsplash

Виділіть час для себе

Знайдіть трохи часу на вихідних або ввечері, щоб зайнятися чимось, що принесе вам фізичну чи розумову користь. У ці моменти можна:

Прогулятися та насолодитися природою

Перечитати улюблені книгу чи фільм

Помедитувати чи зайнятися йогою

Розпланувати графік для майбутнього відпочинку

Не забирайте в себе відпочинок у позакласний час – це допоможе впоратися з вигоранням.

Знайдіть для себе вільний час / Фото Unsplash

Робіть перерви

Залиште свою роботу на роботі – думки щодо оцінювання, планування навчальної програми, відповіді на електронні листи батьків чи заповнення табелів не мають забирати час після робочого для.

Варто занотувати те, що треба зробити найближчим часом, щоб нічого не забути. Також записи допоможуть впоратися з тривогою.

Нагадайте собі, що залишок для після школи – це не ваш робочий час. Відпочиньте з родиною чи дозвольте собі лягти спати трохи раніше.

Робіть перерви та відпочивайте від навчання / Фото Unsplash

Соціалізація та хобі

Спільна робота чи нові захоплення можуть допомогти впоратися зі стресом. Щоб не почуватися самотнім, можна:

Приєднатися до групи хобі – знайдіть колектив, який матиме подібні зацікавлення з вашими. Можна записатися на танці, курси вишивки чи спортивну групу – усе залежить від ваших вподобань.

– знайдіть колектив, який матиме подібні зацікавлення з вашими. Можна записатися на танці, курси вишивки чи спортивну групу – усе залежить від ваших вподобань. Відновити зв’язок із друзями та родиною – підтримуйте добрі стосунки за вашими близькими людьми, навіть якщо на це немає часу: пишіть повідомлення чи підключайтеся до відеодзвінків, якщо у вас немає можливості бачитися з рідними.

Нові відносини та укріплення старих допоможе нагадати, що ви – не самотні.

Нові знайомства допоможуть подолати вигорання / Фото Unsplash

Спробуйте нові методи викладання

Часто рутина знижує бажання працювати – і вчителювання ця тенденція також стосується. Важливо усвідомлювати, що кінцева мета – не додавати ще одне завдання до списку справ, а щоб ви (і ваші студенти) захопилися навчанням. Оберіть метод чи завдання, які будуть цікавими, але не обтяжливим.

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Звертайтеся за підтримкою

Якщо вигорання не проходить, а тільки наростає, варто звернутися до фахівців, як допоможуть із ним впоратися.

Ваше психічне та фізичне здоров’я стоїть на першому місці, тому варто спробувати: