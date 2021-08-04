Що таке податкова знижка на навчання та хто її може отримати

Українці, які навчаються на контракті, можуть отримати податкову знижку. Вона зможе компенсувати частину вартості навчання. Хто може отримати податкову знижку та як це зробити – читайте пояснення освітнього омбудсмена у статті.

Сергій Горбачов розповів, що здобувач освіти, який навчається в садочку, школі, закладі позашкільної освіти, профтесі або виші на контракті (або член його сім’ї першого ступеня споріднення) має право на податкову знижку.

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Що відомо про податкову знижку

Перш за все, заклад освіти повинен бути юридичною особою, мати ліцензію на провадження освітньої діяльності та надавати освітню послугу, що мають визначену вартість.

Податкова знижка – це можливість громадянина повернути частину сплаченого загальнодержавного податку на доходи за певні послуги. Витрати мають підтверджуватися квитанціями, фіскальними або товарними чеками, що ідентифікують продавця послуг і особу,

– каже Горбачов.

Податкову знижку можна отримати незалежно від того, в державному, комунальному, корпоративному чи приватному закладі освіти ви або ваш родич отримуєте освітні послуги.

Знижка на навчання надається за оплату освітніх послуг в садочку, школу закладах позашкільної чи професійно-технічної освіти або вишахи, але це має бути саму український навчальний заклад.

Якою є податкова знижка

Податкова знижка на навчання складає 18% від витрачених у попередньому податковому році коштів, тобто від вартості навчання.

За словами омбудсмена, податкова знижка буває різна. Вона може включати:

витрати за користування іпотечним житловим кредитом,

благодійні внески неприбутковим організаціям,

витрати за навчання тощо.

Повний перелік витрат, за які можна отримати податкову знижку, визначається статтею №166 Податкового кодексу України – читайте за посиланням.

Цікаво, що у 2019 році понад 100 тисяч громадян звернулися за податковою знижкою через витрати на навчання, й у 2020 році держава компенсувала 216 мільйонів гривень за контрактне навчання 77,4 тисяч українців.

Хто може отримати податкову знижку за навчання

у 2018 – 2019 навчальному році на контрактній формі навчання в українських вишах навчалися до 800 тисяч студентів, проте за податковою знижкою звернувся лише кожен сьомий із них.

Право на податкову знижку за навчання мають здобувачі освіти, батьки здобувачів освіти, їх чоловік або дружина.

Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як зарплата.

Тобто отримати податкову знижку може лише фізична особа, яка отримує офіційно зарплату і платить із неї податок на доходи. Тож, приватний підприємець отримати податкову знижку не може,

– запевнив експерт.

За словами Горбачова, податкова знижка надається виключно фізичній особі, яка має ідентифікаційний код та фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, і має про це відмітку у паспорті.

Як порахувати податкову знижку? Для цього необхідно всю вашу заробітну плату за рік помножити на 0,18% (оскільки знижка від податку складає 18%). Далі цю отриману суму слід відняти від суми податку із зарплати – цю суму вам має повернути держава.

Як отримати податкову знижку

Для оформлення податкової знижки на навчання потрібні такі документи:

декларація про майновий стан і доходи;

копія паспорта особи, яка подає декларацію;

копія ідентифікаційного коду особи, яка подає декларацію;

копія паспорта/ свідоцтва про народження здобувача освіти;

довідка із закладу освіти про період навчання, кількість навчальних місяців, в звітному (календарному) році та суми сплачених коштів за вказаний період;

копії квитанцій та/або платіжних доручень сплачених за навчання в звітному періоді;

довідка про заробітну плату (форма – 3) за звітний період, з обов’язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги, якщо є;

довідка про склад сім’ї з органу місцевого самоврядування;

копія документу із зазначенням реквізитів для перерахування коштів;

заява на перерахування коштів;

копія договору про навчання у відповідному закладі освіти.

Всі копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією (оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу).

Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.