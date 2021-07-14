В Україні розпочався прийом електронних заяв у виші: як вступникам подати заяви

В Україні з 14 липня розпочався прийом через е-кабінети електронних заяв у вищі навчальні заклади. Як подати заяву та скільки триватиме період, коли можна вступити до вишу – читайте у статті.

Зазначимо, що цього року подавати документи на бакалаврат можна як в електронній, так і в паперовій формі.

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У ДП "Інфоресурс" заявили, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними – адже багато вступників одночасно намагаються це зробити і система перевантажується.

Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й, звісно, не відкладайте все на останні години,

– йдеться у повідомленні.

Скільки триватиме термін подачі е-заяв до вишів? Прийом заяв триватиме до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами та до 23 липня для всіх інших.

Додамо, що абітурієнти можуть подати до п’яти заяв на бюджет та до 30 на контракт.

Як подати електронні заяви до вишів

Вступники досить часто звертаються на гарячу лінію з проблемою, коли їхні батьки чи родичі реєструють замість них електронні кабінети та на власний розсуд подають заяви на вступ. Зазвичай у таких ситуаціях вже нічого не можна змінити – абітурієнт не зможе скасувати та подати нові заяви. Тому спілкуйтеся з рідними про вашу омріяну професію.

Спочатку потрібно зареєструвати електронний кабінет за цим посиланням, де потрібно вказати ваші дані:

адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу в кабінет);

пароль для входу в кабінет;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію і номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного документа.

Зазначимо, що середній бал абітурієнт обчислює самостійно за 12-бальною шкалою і розраховує його як середнє арифметичне всіх оцінок (зазначених в додатку до атестата). Як розрахувати свій середній бал – читайте у статті.

Після цього абітурієнту потрібно ввести контактний номер телефону (в форматі +380 ..), завантажити кольорову фотографію (3х4 см), фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Потім виберіть розділ "Подача заяв". Там з’явиться форма вибору конкурсних пропозицій для навчання. Далі у полі пошуку виберіть навчальний заклад, до якого хочете вступити.

У пункті "Подати заяву" вкажіть такі параметри:

пріоритетність;

навчання на бюджеті чи контракті;

наявність освітнього рівня за бюджетні кошти;

результати ЗНО вашого сертифіката.

Всі подані заяви в електронному вигляді заяви будуть вказані в розділі "Подані заяви".

Терміни вступної кампанії у 2021 році

з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;

з 1 по 13 липня – складання вступних іспитів та творчих конкурсів на бюджет та контракт, а 14 – 23 липня – тільки контракт.

з 14 липня – прийом заяв та документів на вступ;

до 16 липня – прийом для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;

до 23 липня – прийом за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня;

17 – 19 липня – співбесіди;

до 28 липня – оприлюднення рейтингових списків;

до 2 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;

9 серпня – зарахування на бюджет.

Важливо! У 2021 році вступники можуть подавати до вишів сертифікати ЗНО попередніх років – 2018, 2019, 2020 та 2021.