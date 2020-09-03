Редакція 24 каналу зібрала всі найцікавіші та найважливіші події, які відбулися цього тижня – з 31 серпня по 4 вересня 2020 року – у сфері української освіти.

Реалії початку навчання у школах

1 вересня 2020 року було доволі незвичним для учнів та вчителів, адже вперше школи розпочали навчання в умовах пандемії. Хоча, навіть попри карантин, у багатьох областях України школи влаштували традиційні лінійки.

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І було помітно, що мало школярів дотримувалися відповідної дистанції та правил. Навіть батьки стояли поруч один біля одного та не всі мали маски на обличчі.

Так, у перший день навчання коронавірус виявили в учня однієї зі шкіл Бердянська. Внаслідок цього клас закрили на двотижневий карантин. Там наразі навчальний процес у класі зупинили до 17 вересня, всі учні навчатимуться в режимі онлайн.

На самоізоляцію відправилися і учні 7 класу загальноосвітньої школи № 19 міста Миколаєва. Мати однієї зі школярок повідомила керівництво закладу про те, що у доньки підтвердився діагноз COVID-19.

У Харківській гімназії №116 усі карантинні заходи сходять нанівець. Там зранку 2 вересня під школою учні вистоюють довжелезні черги, щоб потрапити усередину. А все через те, що на вході до школи усі змушені проходити обов'язковий температурний скринінг і через велику кількість дітей працівники школи не встигають вимірювати їм температуру, тож діти просто чекають у чергах.

#Освіта24 У Харкові попри карантин під школою зібралася величезна черга: фотоhttps://t.co/bvsDR26bml pic.twitter.com/OL75uPVkwe — 24 канал (@24tvua) September 2, 2020



Тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав відповідне доручення, щоб у школах провели випадкові перевірки в областях на дотримання протиепідемічних правил для запобігання поширення коронавірусу. За результатами інспекції можуть бути кадрові перестановки.

Цікаво, що для учнів восени планують зробити додаткові канікули. А все через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня, адже саме в школах часто влаштовують виборчі дільниці та комісії. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Цікава новина тижня! У польському місті Щецин в школі №47 на першому дзвонику пролунав Гімн України. Його увімкнули в підтримку українців, які працюють у Польщі, а також через те, що в школі є програма з навчання української мови для дітей української національної меншини. Дивіться відео – за посиланням.

Гучні заяви чиновників

Тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що на систему освіти до 1 вересня не було виділено жодних коштів з фонду протидії СOVID-19 (хоча навесні в освіти забрали 4,9 мільярда гривень).

Він також допустив, що, можливо, ці кошти будуть виділені в жовтні. "Фонд боротьби з COVID-19 на сьогодні порожній. Там немає жодної копійки", – підкреслив очільник МОН.



Сергій Шкарлет на брифінгу / Фото пресслужби МОН

В цілому сфера освіти до цього часу отримала лише 52 мільйони на відшкодування оплати учасникам пробного ЗНО.

Окрім того, Шкарлет заявив, що МОН підготувало новий проєкт, який має частково змінити процес дистанційного навчання. За його словами, цим проєктом передбачається спрощення організації онлайн-освіти, унормована реалізація змішаного навчання, а також враховані особливості навчання під час карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що батьки мають можливість обирати, як будуть навчатися їхні діти в школі: традиційно, дистанційно, або ж екстернатній чи домашній формі.

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До того ж, в новому навчальному році продовжуватимуть транслювати телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Ще напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що нічим не можна замінити "живе" навчання в школі. Але якщо в Україні буде велика хвиля захворюваності на COVID-19, то держава буде готова перейти до дистанційного формату навчання.

Протести студентів

1 вересня студенти та активісти влаштували акцію протесту під Кабміном з вимогою відставки виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Акція відбувалася в іронічному форматі шкільного дзвоника – "останнього дзвоника" для Шкарлета. За словами студентів, чиновник з першого дня робить усе, щоб зупинити реформи освіти.



Протести студентів проти Шкарлета / Фото 24 каналу

Окрім того, студенти і випускники Київського університету Тараса Шевченка вимагають звільнити завідувачу кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Валентину Дайнеко, яку Зеленський нагородив орденом княгині Ольги I ступеня.

Чому випускники вимагають звільнення професорки? 73-річну професорку Валентину Дайнеко, яка 30 років очолює кафедру іноземних мов, звинувачують в сексистських висловлюваннях по відношенню до студенток, а також у образі і приниженні студентів.

Вступ абітурієнтів у виші

Т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, що на бюджет до омріяних вишів у 2020 році вступили понад 49 тисяч вступників, а це 79,2% зі всіх абітурієнтів. Хоча у 2019 році цей показник становив 75,4%. Які виші отримали найбільше студентів на бюджет – читайте тут.

Додамо, що 5 вересня абітурієнтів, які пройшли на бюджет та вже подали оригінали документів до вишів, зарахують на навчання.

А з 6 вересня абітурієнтів будуть зараховувати на контракт. Так, статуси заяв таких абітурієнтів в електронних кабінетах та на сайті зміняться зі статусу "Допущено" на статус "Рекомендовано (контракт)".

Які документи потрібно подати на вступ на бакалавра – читайте тут.