Початок канікул у школах, зміни з 1 січня та скандал в МОН через сукню – підсумки тижня в освіті

Редакція "Освіта 24" зібрала всі головні новини, які сталися в сфері освіти цього тижня – з 26 по 31 грудня. Зокрема, читайте про початок зимових канікул у школах, очікувані зміни з 1 січня 2021 року, скандал у МОН через відверту сукню Христини Тишкун та звільнення Гарбарука.

Початок канікул у школах

Міністерство освіти радило встановити зимові канікули у школах з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Більшість регіонів дослухалися до цієї рекомендації, проте в деяких містах канікули почалися раніше або ж пізніше.

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Так, станом на 30 грудня, на зимових канікулах перебуває понад 7,5 тисячі шкіл.

Скільки триватимуть зимові канікули у інших регіонах:

Львів – з 27 грудня до 10 січня (проте чимало шкіл розпочнуть з 31 грудня).

Івано-Франківськ – з 31 грудня по 16 січня включно.

Кропивницький – у періоді з 27 – 30 грудня до 10 січня.

Івано-Франківськ – з 1 по 17 січня.

Харків – з 28 грудня до 10 січня (проте фактично останнім навчальним днем ​​буде п'ятниця, 24 грудня).

Рівне – з 25 грудня до 9 січня включно.

Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня включно.

Чернігів – з 24 грудня до 9 січня включно.

Полтава – з 25 грудня до 10 січня (проте у Кременчуці канікули будуть тривати з 1 до 16 січня).

Волинь – з 28 грудня до 9 січня включно.

Житомир – рекомендовано з 31 грудня по 16 січня.

Суми – з 25 грудня до 9 січня включно.

Дніпро – з 25 грудня по 10 січня.

Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня включно.

Батьки повинні подбати про те, щоб зимовий відпочинок був безпечним. Тому в поліції озвучили основні правила безпеки дітей під час зимових канікул.

Правила безпеки під час зимових канікул:

Наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою (тонким льодом).

Застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.

Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки.

Якщо дитину доводиться залишити вдома саму – проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу.

Контролюйте коло друзів ваших дітей, зберіть контакти для зв’язку.

Не залишайте гострі, різальні предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці.

Не дозволяйте дітям використовувати петарди і феєрверки.

Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху.

Подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі своїх дітей, щоб їх помічали водії у темряві.

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Додамо, що часто учні отримують на канікули чималий список домашніх завдань майже з кожного навчального предмета. Чи мають вчителі їх задавати – читайте пояснення експертів у статті.

Очікувані зміни з 1 січня 2022

Підвищення зарплат вчителів

З 1 січня 2022 року зарплата вчителів зросте від 10% до 30%. Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності.

У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі шкіл. Тож для левової частки вчителів зарплата не зміниться.

Зарплата на 10% зросте для:

педагогів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;

педагогів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогів у вищих професійно-технічних училищах;

педагогів у закладах освіти інтернатного типу.

Для кого передбачені вищі підвищення:

На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

На 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).

На 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Доплата за класне керівництво:

Для вчителів 1 – 4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти на 20% від окладу,

Вчителям у 5 – 11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти – 25%,

Викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 20%.

Також постановою визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що у 2021 році зарплати вчителів збільшилися на 25%. "Якщо у вересні 2020 року зарплата вчителя першої категорії становила близько 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата того ж самого вчителя становить 13 тисяч гривень", – сказав він.

Як збільшилася зарплата вчителів у 2021 році:

зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшилася до 9 768 гривень;

зарплата вчителя ІІ категорії збільшилася до 12 053 гривень;

зарплата вчителя І категорії збільшилася до 12 906 гривень;

зарплата вчителя вищої категорії збільшилася до 13 759 гривень;

зарплата директора школи збільшилася до 17 057 гривень;

зарплата асистента вчителя збільшилася до 11 200 гривень;

зарплата керівника гуртка збільшилася до 12 053 гривень;

зарплата педагога-організатора І категорії збільшилася до 11 317 гривень.



Збільшення зарплат вчителів / Інфографіка МОН

Додамо, що ​МОН спільно з Мінцифрою змогли закупити понад 61 тисячу ноутбуків для вчителів. Кошти, які вдалося зекономити, також підуть на школи. Деталі – читайте у статті.

Збільшення стипендія для студентів

В Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів у 1,5 рази, для студентів профтехучилищ – у 2,5 рази. Зміни щодо виплат студентам передбачає держбюджет-2022.

Студентам платитимуть такі стипендії:

бакалаври, спеціалісти, магістри – 2000 гривень (підвищена – 2550 гривень);

студенти технікумів, коледжів, ліцеїв – 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень);

студенти професійних технічних училищ – 1250 гривень.

Академічна стипендія Президента України підвищиться до 2750 – 4400 гривень залежно від типу навчального закладу. Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів складатиме 2500 – 4000 гривень.

Соціальні стипендії для студентів закладів професійної вищої та вищої освіти для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей також зростуть. Суми будуть такими:

1125 гривень – для студентів закладів вищої освіти;

1425 гривень – для студентів профтехучилищ.

Нове харчування у школах

В Україні завершиться перехідний період з нового шкільного харчування. Тож вже з 1 січня школи повинні перейти на нове меню для учнів – з овочами, фруктами та іншими корисними стравами.

Наразі близько 4 тисяч освітніх та оздоровчих закладів перейшли на нове шкільне харчування. А вже з 1 січня 2022 року всі заклади освіти мають харчувати учнів за новими рецептами.

Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив для шкіл 160 нових страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а натомість збільшено кількість м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Як будуть харчування учнів у школі? Наразі передбачено, що меню має бути чотиритижневим для різних сезонів (осіннє, зимове, весняне і літнє). Це дозволить урізноманітнити раціон.

Ковбаси, паштети та сосиски замінять стравами з риби та м’яса. Буде більше овочів, зокрема бобових, більше фруктів, кисломолочної продукції. Водночас «швидкі перекуси» замінять, до прикладу, на горіхи, сухофрукти та злакові батончики, які не міститимуть багато цукру.

Скандал у МОН через відверту сукню та звільнення Гарбарука

24 грудня супутниця заступника міністра освіти Ігора Гарбарука Христина Тишкун прийшла на офіційний захід у чорній сукні з глибоким декольте. Деяким користувачам мережі такий образ здався недоречним, тож розгорівся скандал.



Фото, яке спричинило резонанс / Світлина з соцмереж

Дівчина опублікувала світлину із міської ради у себе в інстаграмі. Однак згодом закрила сторінку через хвилю хейту. Сама дівчина відповіла на критику у коментарях: "а до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно".

Через скандал Ігоря Гарбарука звільнили 28 грудня. Згодом Кабінет Міністрів України оприлюднив офіційне розпорядження про його звільнення з посади заступника міністра освіти і науки.

Як Гарбарук прокоментував своє звільнення Ігор Гарбарук наголосив, що



Чиновник підкреслив, що звільнення за власним бажанням, на його думку, є єдиним виходом для будь-якого державного службовця, який потрапив у такий скандал.



Додамо, що раніше Гарбарук вже відреагував на хейт, оприлюднивши у фейсбуці вірш Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе". Згодом він його видалив. Ігор Гарбарук наголосив, що дотримується "європейської практики" . Й саме тому, мовляв, вирішив звільнитися.Чиновник підкреслив, що звільнення за власним бажанням, на його думку, є єдиним виходом для будь-якого державного службовця, який потрапив у такий скандал.Додамо, що раніше Гарбарук вже відреагував на хейт, оприлюднивши у фейсбуці вірш Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе". Згодом він його видалив.



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