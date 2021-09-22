Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що вихованці дитсадків, учні початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогами. А тривала дистанційка для них може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні.

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Тому за ініціативою МОН уряд схвалив зміни до постанови про карантинні правила. Тож, умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на такі заклади освіти:

початкові школи (1 – 4 класи),

садочки,

спеціальні заклади загальної середньої освіти.

Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм. Такий “виняток” діятиме під час жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки,

– заявив Шкарлет.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес.

"Ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебепеки", – запевнив він.

При цьому Ляшко закликав педагогів вакцинуватись від COVID-19. Адже якщо в закладі розпочнеться спалах, то його закриють.

До слова, Міністерство охорони здоров'я заявило, що обов’язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини. Уряд підтримав постанову МОЗ, тому тепер кожен педагог повинен вакцинуватися проти COVID-19. Деталі – читайте у статті.