У школі повідомили, що четвертокласник проковтнув одночасно чотири магніти. Для того, щоб витягнути сторонні предмети зі шлунка хлопчика, йому необхідна операція з подальшою реабілітацією.

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Тепер адміністрація школи збирає гроші на операцію дитині.

У нашій школі у 4 класі сталася неприємна ситуація. Дитина проковтнула 4 магнітики, які застрягли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи. Операція та реабілітація складні та дорогі. Зараз дуже потрібна матеріальна допомога батькам,

– повідомили на сторінці школи.

Чи міг до цього призвести челендж у тікток

Нещодавно блогери в тіктоці запустили змагання – вони клали один магнітик під язик, другий на язик, наче носять пірсинг.

Під враженням вірусних відео діти почали гратися з магнітами. Відомо не про один випадок, коли ці магніти ковтали. Наприклад, 6-річна дівчинка проковтнула 23 магнітні кульки. Вони викликали блювання протягом двох діб і біль у животі. Після операції у дитини залишився 10-сантиметровий шрам на животі.

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До слова, у полтавському ліцеї № 32 учень під час уроку хімії розпилив газовий балончик. Кілька дітей госпіталізували до лікарні. Поліція вже встановила особу хлопця, який це зробив. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Чорноморської школи №2:

Просимо небайдужих про допомогу! В нашій школі, в четвертому класі сталася неприємна ситуація. Дитина проковтнула 4 магнітики, які застряли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи.

Операція і реабілітація складна і дорога. Зараз дуже потрібна матеріальна допомога її батькам! Карта мами – 4149 5100 6800 4516 (Смирнова М.А).