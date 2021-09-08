Головна державна санітарна лікарка Волині Наталія Янко повідомила, що всього у школі навчається 110 учнів та працює 27 працівників. Повністю щеплені лише двоє людей з персоналу.

До теми Закладам освіти варто готуватися до переходу на дистанційне навчання, – Ляшко

За її словами, школу перевели на дистанційне навчання. В громаді триває поширення інфекції коронавірусу.

Спалах набув поширення у сімейних осередках, де, окрім вказаних осіб, на COVID-19 захворіло ще 8 осіб. Серед них – двоє дітей віком від 7 місяців до 7 років. Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні та самоізоляції,

– сказала Наталія Янко.

Санлікарка підозрює, що таке поширення коронавірусу зумовлене тим, що практично всі вчителі закладу не були вакциновані. З 27 працівників школи дві дози вакцини отримали лише двоє освітян.

Також низький відсоток рівня вакцинації на Волині серед освітян Колодяжненської громади – 12%, у Копачівській та Торчинській – по 14%.

До слова, з понеділка, 13 вересня, Чернігівська та Сумська області можуть закрити на карантин більшість шкіл та дитячих садочків. Діти там перейдуть на онлайн-навчання. А все через те, що країна збирається перейти у жовту зону, а там недостатньо щеплених вчителів.