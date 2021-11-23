Діти запевняють, що за два роки пандемії в них стало більше натхнення для своїх улюблених занять. Окрім того, фахівці запевняють, що коронавірус серйозно вплинув на і життя дорослих.

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Як змінилися українські діти під час пандемії

Соціологи дослідили, що 80% учнів вважають, що COVID-19 сильно вплинув на їхнє життя. І крім бажання навчатися за партами, українські школярі стали більше:

займатися спортом,

у вільний час читати книги.

Те, що життя в карантин змінило їхніх дітей помітили й батьки. Діти встигають уроки зробити, і навіть знаходять час на хобі. Окрім того, школярі стали більш відповідальними та навчилися планувати свій час.

Діти навчилися бути на одинці й не страждати від цього, а заповнювати свій час. Діти говорили про те, що вони навчились організовувати свій час, бо над ними тепер не стоїть вчителька і вони самі мають знати, що для них важливо, що не важливо і скільки часу на це потрібно,

– каже дослідниця Тіна Полек.

За її словами, учні навчилися обробляти тонни інформації та самостійно робити висновки.

Також багато дітей за час пандемії втратили друзів, бо не могли спілкуватися вживу. "Деяким учням не вистачало поїздок на природу і ті батьки, які змогли це зробити за час карантину, позитивно вплинули на дітей", – додає соціологиня Тетяна Саніна.

Дослідження показує, що в дітей було достатньо особистого простору та більше часу на спілкування з батьками. Але головне – діти навчилися швидко адаптуватися до змін у їхньому житті.

Додамо, що більшість шкіл повернулися до очного навчання. Але далеко не всі учні рвуться сісти за парти після дистанційки. Чому так? У статті – читайте причини, чому діти не хочуть йти до школи та поради, як безболісно повернути учнів у класи.

До слова, у МОЗ та ВООЗ кажуть, що учні не є основними розповсюджувачами вірусу, а карантинні заходи запобігають передачі COVID-19 у школах. Там закликають відкрити всі школи для учнів.