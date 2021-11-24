Що сталося в ліцеї? В соцмережі оприлюднили відео, на якому видно, як вчителька фізики у селі Цміни Камінь-Каширського району сварить учня, а потім хапає його за вухо і б’є по обличчю.

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Вчителька прокоментувала ситуацію

Вчителька фізики Валентина Мельник, яка вдарила учня, працює у школі 32 роки. Інцидент трапився ще 18 листопада після четвертого уроку на перерві. Жінка зізнається, що емоційно відреагувала на поведінку учня.

Учні спровокували мене до того, що я не стрималася та перейшла межу. Я завела учня до себе. Він до мене викрикував: "Виходь, давай виходь". І я не витримала цього всього. Я терпіла і потім не стрималася, скубнула його за вухо і з такими словами до нього: "Що ти хотів цим довести своїми діями",

– розповіла вона.

Вчителька стверджує, що підняла руку на учня вперше за 32 роки викладання. “Я була в такому стані, що не можу сказати, чи сильно я його вдарила. Я визнаю, що переступила межу і не виправдовую себе", – говорить Валентина Мельник.

Після того, як відеозапис потрапив у соцмережі, вчителька вибачилася перед учнями за свої дії. За її словами, батьки учня не написали заяви до поліції. “Я визнала свою вину, що не стрималася", – додала вчителька фізики.

Що каже директорка школи

Директорка Цмінівського ліцею Людмила Лавренюк про подію дізналася з відео в інтернеті. “До того ми нічого не знали. До нас не зверталися ні учні, ні батьки", – каже вона.

Керівниця навчального закладу розповіла, що учень, якого вдарила вчителька, навчається в 9 класі. За медичною допомогою він не звертався. За її словами, 23 листопада хлопця на уроках не було, оскільки 22 листопада допізна розбиралися із ситуацією.

Батько прийшов і каже: "Знаючи свою дитину, я не можу висувати претензії до вчителя". Заяву до поліції батьки відмовилися писати. Вони сказали, що вибачають вчителю,

– говорить Людмила Лавренюк.

Дев'ятикласник, якого вдарила вчителька, проживає в сусідньому селі. Коментувати ситуацію ні він, ні родина не захотіли.

Поліція відкрила справу

Зараз цю справу розслідує поліція. Зокрема, вже допитали вчительку та учня, батьків, які відмовилися від написання заяви. “Однак на відео чітко видно, що вчителька цей удар завдає", – зазначила речниця.

Тому правоохоронці за фактом умисного завдання удару відкрили кримінальне провадження. Тепер вчительці загрожує покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі до п'яти років.

На цей час, зі слів директорки ліцею Людмили Лавренюк, вчителька від роботи не відсторонена.

Дивіться відео, як вчителька вдарила учня:



До слова, про цей скандал дізналася омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, така поведінка педагогині суперечить вимогам законодавства. Вона скерувала запити до засновника закладу освіти та місцевого органу поліції.