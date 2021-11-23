Побиття учня на Волині: омбудсмен обурилася поведінкою вчительки

Учителька фізики на Волині вдарила учня по обличчю та тягала за вуха. Про цей скандал дізналася омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, така поведінка педагогині суперечить вимогам законодавства.

Про порушення права учня в школі розповіла Людмила Денісова. На опублікованому в інтернеті відео видно, як вчителька у селі Цміни Камінь-Каширського району сварить учня, а потім хапає його за вухо і б’є по обличчю.

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Денісова скерувала запити до засновника закладу освіти та місцевого органу поліції. Вона наголосила, що така поведінка педагога суперечить вимогам законодавства.

За її словами, педагогічні працівники повинні:

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.

Реагуючи на подібні випадки, мною неодноразово наголошувалося на додержанні положень Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність,

– написала Денісова.

Стаття №19 вказаної Конвенції зобов’язує державу вживати всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства.

Що відомо про булінг у школі

Обурливий інцидент стався у селі Цміни, Камінь-Каширського району на Волині. На відео видно, як вчителька тягає учня за вухо та б'є по обличчю. Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.

На Волині вчителька відлупцювала учня: дивіться відео



До слова, у Дніпрі у школі №29 знущаються з учня 6 класу. Його мама каже, що нібито ні вчителі, ні директор школи не звертають уваги на те, що її сина ображають та б'ють у школі. Деталі та відео – дивіться у статті.

Текст публікації Людмили Денісової:

Під час здійснення моніторингу за додержанням конституційних прав і свобод людини було виявлено інформацію щодо порушення права учня однієї з шкіл Волинській області на гідне ставлення та права на захист від насильства.

На опублікованому в мережі Інтернет відео видно, як вчитель школи у селі Цміни Камінь-Каширського району сварить учня, а потім хапає його за вухо і б’є по обличчю.

З метою вжиття заходів реагування, спрямованих на захист дитини від насилля, а також для недопущення порушень прав дітей на гідне ставлення та запобігання іншим подібним випадкам, мною скеровано запити до засновника закладу освіти та місцевого органу Національної поліції України.

У зверненнях наголошую, що така поведінка педагогічного працівника суперечить вимогам законодавства, які, зокрема, закріпленні частиною другою статті 54 Закону України "Про освіту". Положеннями вказаної статті серед іншого встановлено, що педагогічні працівники повинні дотримуватися педагогічної етики; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.

Реагуючи на подібні випадки, мною неодноразово наголошувалося на додержанні положень Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність.

Статтею 19 вказаної Конвенції державу зобов’язано вживати всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства.