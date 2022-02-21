Нагадаємо, що 22 листопада у Запоріжжі побили трьох школярок (14, 13 та 16 років). За версією слідства, знущання з побоями та вимаганням 5000 гривень тривали близько години.

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Дівчат, які побили школярок, судитимуть

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох дівчат, які брали участь у побитті.

Зараз четверо з обвинувачених перебувають під домашнім арештом. Найактивніша дівчина утримується під вартою до 7 березня.

Дівчат судитимуть за низкою статтей:

хуліганство,

вимагання грошей та викрадення майна,

грабежі,

розбої.

До слова, раніше дівчина, яка завдала найбільше ударів школяркам, заявила, що не хотіла б перебувати у СІЗО і подала апеляційну скаргу до суду. Її скаргу не підтримали і залишили за ґратами.

Побиття школярок у Запоріжжі: коротко

На спортивному майданчику однієї зі шкіл п'ять дівчат віком від 15 до 16 років побили трьох дівчат-підлітків. Відео з побиттям побачили поліцейські в одному із запорізьких телеграм-каналів. Дівчата вимагали у постраждалих переказати гроші на банківську картку.

Одну з постраждалих дівчат прооперували. Медики проводили хірургічне втручання, бо у дівчини був зламаний ніс. Згодом мали зробити ще одну операцію.

Трьом із п'ятьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"