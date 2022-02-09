Стало відомо, що суд продовжив термін затримання підозрюваної ще на місяць – до 7 березня 2022 року.

До теми Не хотіла б перебувати у СІЗО, – учасниця побиття школярок у Запоріжжі подала апеляцію до суду

Додамо, що дівчина подала апеляцію, її розглянуть 9 лютого у форматі відеоконференції.

Додамо, що вона підозрюється у побитті трьох школярок-підлітків на шкільному майданчику у Запоріжжї. Також їй та ще двом дівчатам інкримінують вимогу грошей із потерпілих.

Побиття школярок у Запоріжжі: коротко

На спортивному майданчику однієї зі шкіл чотири дівчини віком від 15 до 16 років побили трьох дівчат-підлітків. Відео з побиттям побачили поліцейські в одному із запорізьких телеграм-каналів. Дівчата вимагали у постраждалих переказати гроші на банківську картку.

Одну з постраждалих дівчат прооперували. Медики проводили хірургічне втручання, бо у дівчини був зламаний ніс. Згодом мали зробити ще одну операцію.

Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.

Деталі побиття школярок у Запоріжжі / Відео з телеграму "Это Запорожье"



До слова, нещодавно на території однієї з луцьких шкіл жорстоко побилися два учні. Причину бійки наразі не встановили, проте правоохоронці розслідують справу. Моторошне відео з бійки – читайте за посиланням.