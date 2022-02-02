По 5 рулонів на дитину: у садочку Вінниччини батьків просять закупити туалетний папір

На Вінниччині в дитячому садочку "Журавлик" батьків просять принести по п'ять рулонів туалетного паперу на дитину. У дитсадку стверджують, що на такі потреби міська влада гроші не виділяє.

Одна мама розповіла у соцмережах, що мовляв вихователька написала в батьківському чаті прохання купити туалетний папір для дітей.

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Педагогиня стверджує, що придбання паперу державними коштами не передбачається.

На сьогодні в закладі закінчується туалетний папір… Тому, порадившись з батьківським комітетом групи, вирішили, що на кожну дитину необхідно принести 5 рулонів паперу звичайного, що має вистачити до літа,

– йдеться в повідомленні.

Мама додала, що також спілкувалася з цього приводу з завідувачкою садочку. З її слів, гроші на такі потреби закладу не виділяють із бюджету.

Як реагують інші батьки

Користувачі фейсбуку почали коментувати даний інцидент. За їх словами, на це мали б передбачити кошти.

"Взагалі-то мають бути забезпечені за державні кошти. І це нонсенс, що по 5 рулонів на дитину",

"5 рулонів до літа якого року вистачить? Ми також приносили, один рулон на початку навчального року. Чи вони ще себе вирішили забезпечити?".

"Якщо в дитячому садочку немає паперу, то ви, як мама, повинні були скаргу написати на директора за невиконання своїх робочих обов'язків".

"Цікаво, і як ото рахували, що саме 5 рулонів? Чому не 3 чи не 6?"

"1 рулон дитині і по 2 кожному вихователю додому".

"Так у кожному садку Одеської області. Скрізь здають кожен місяць на господарчі потреби. На жаль..."

Зазначимо, що за фінансування дошкільних закладів відповідають місцеві відділи освіти. Юристи кажуть, що якщо в них коштів бракує, це не привід вимагати гроші в батьків.

До слова, в Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків запропонував легалізувати батьківські внески в дитячих садочках. Він вважає, що потрібно ввести символічну плату з батьків, щоб не принижуватися. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації посту "Батьки SOS":

Підкажіть, як діяти, коли вихователь скидає ось таке повідомлення:

"Шановні батьки! Дякуємо вам усім та особливо батьківському комітету за забезпечення групи рушничками та серветками. Однак на сьогодні в закладі закінчується туалетний папір і придбання його державними коштами не передбачається. Тому, порадившись з батьківським комітетом групи, вирішили, що на кожну дитину необхідно принести 5 рулонів паперу звичайного (не білого), що має вистачити до літа. Просимо кожну сім'ю принести по 5 рулонів паперу найближчим часом".

Йдеться про комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти "Журавлик" Вінницької міської ради.