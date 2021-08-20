Таку думку висловив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Проте за його словами, наразі немає документа, яким би вимагав вчителів робити ПЛР-тести за власний кошт для допуску до роботи.

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Саму ідею щодо здачі ПЛР-тесту невакцинованим вчителям освітній омбудсмен вважає логічною, адже школа має забезпечувати право на життя і здоров’я.

Водночас Сергій Горбачов запевняє, що зараз немає закону, який забороняє допускати до роботи невакцинованих вчителів.

Якщо проходження ПЛР-тесту є умовою доступу до роботи, то цей тест має бути безкоштовним. Інакше це порушення прав, адже тести дорогі,

– каже омбудсмен.

Крім того, Сергій Горбачов вважає, що для старших дітей (від 7 – 8 клас до студентів) перехід на дистанційне навчання не є критичним.

"Проте учням до 7 класу все ж бажано навчатися очно. Навчання дітей – це серйозна робота. Батьки – не вчителі, вони не мають вміти навчати. Я виступаю за те, що за найменшої можливості має бути очне навчання, – додав Горбачов.

Омбудсмен сказав, що є закордонні дослідження, які свідчать, що чим старша дитина, тим менша різниця – навчається вона очно чи дистанційно. Однак для молодших класів – це дійсно важливо.

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Нагадаємо, на Тернопільщині під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести кожного тижня, щоб школи змогли працювати в очному режимі.

До слова, станом на 15 серпня в Україні пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 майже 333 тисячі освітян (25% вчителів). Ще приблизно 132,7 тисяч вчителів отримали першу дозу та очікують другої (це приблизно 35% освітян).

Додамо, що наразі вакцинація педагогів не є обов’язковою і залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.