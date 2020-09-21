Якщо в когось з учнів у класі підтвердиться коронавірус, то весь клас повинен піти на самоізоляцію. А щоб повернутися до навчання, їм необхідно принести довідку від лікаря та результати негативного ПЛР-тесту.

Так, учні, які потрапили у коло контактних осіб, мають пробути на самоізоляції 14 днів, потім здати ПЛР-тест і лише після цього вони можуть повернутись за парти, передає видання ТСН.

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Так, у Києві два тижні тому увесь клас разом із вчителькою пішов на самоізоляцію після того, як захворіла на коронавірус одна учениця. Вони вже мали повернутися до школи, але на навчання повернулися лише чотири учні. А все через те, що після двотижневої самоізоляції, перш ніж повернутись за парти, школярі мають здати ПЛР-тест. Тому не всі встигли це зробити.

Зазначимо, що на результати негативного тесту очікувати від державної лікарні варто два тижні, або в іншому випадку – можна швидше у приватній клініці, але за це треба заплатити від 700 гривень.

Така ж ситуація і в Сумах – до навчання повернулася лише половина учнів, оскільки не всі діти встигли отримати результати аналізів. "Не всі учні мають результати і батьки говорять, що сімейний лікар не дає довідку без результату", — розповідає директорка школи.

Натомість головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснює, що в Україні після самоізоляції діти повинні зробити ПЛР-тест, але, згідно з новими рекомендаціями ВООЗ, якщо впродовж 14 днів симптомів немає, тест робити не обов'язково. У МОЗ зараз теж працюють над цими змінами.

Сьогодні учні повинні здати ПЛР-тест, але згодом цього не треба буде. Це зміни до законодавства, коли внесуть, тоді буде буде наказ. Наприкінці тижня він буде опублікований. Тож, якщо не буде симптомів у дітей, за 14 днів вони повернуться до школи,

– каже Ляшко.

Загалом від 1 вересня в Україні на коронавірус захворіли 800 школярів, а на самоізоляцію відправили майже тисячу вчителів та понад тисячу класів.