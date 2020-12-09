У мережі з’явилася інформація про те. що Міносвіти і науки спільно з Українським центром оцінювання якості освіти запровадить платне ЗНО. Чи дійсно це так та за що будуть платити учасники ЗНО – читайте у матеріалі.

Суспільство обурила новина про платне ЗНО, оскільки тестування є важливою складовою системи освіти і передбачає дотримання принципу рівності всіх громадян, повідомляє УЦОЯО.

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Вони наголосили, що в проєкті наказу про зміни до проведення ЗНО для випускників справді передбачено запровадження можливості складати ЗНО за власний рахунок. І це дозволить складати понаднормову кількість предметів ЗНО.

Так, учасники зможуть обрати до п’яти предметів ЗНО за кошти держави, і їх достатньо для вступу до вишів. Але ще до семи предметів випускники зможуть скласти за власні гроші. Відомо, що брати участь у платному ЗНО випускники зможуть не раніше 2022 року.

В УЦОЯО запевнили, що оплата проходження ЗНО з понаднормової кількості навчальних предметів передбачена законодавством. Адже особа має право пройти тестування понад встановлену державою кількість навчальних предметів, але за свій рахунок.

Кількість предметів ЗНО, які можна складати за кошти держави, буде уможливлювати доступ громадян до омріяних закладів вищої освіти. А норма, про яку йдеться, розширить можливості громадян, які захочуть спробувати свої сили з багатьох навчальних предметів,

– додали в УЦОЯО.

До слова, через пандемію COVID-19 в Україні, випускників шкіл, які у 2021 році закінчують навчання, можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Тобто ДПА відбуватиметься за вибором учня: або в закладі освіти (письмово, усно чи навіть онлайн)або у формі ЗНО.