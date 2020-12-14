У МОН планують запровадити платне зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто абітурієнт може безкоштовно здати ЗНО з 5 предметів, а за бажанням скласти додаткові тести з інших предметів за власні кошти. Експерти вважають, що це допоможе учням усвідомлено вибирати виші.

Деякі освітяни неоднозначно відреагували на цю ідею. Проте ексочільник УЦОЯО Ігор Лікарчук підтримав таке рішення. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, таке рішення потрібно було прийняти ще 6 років рому. Адже ще у 2014 році його команда пропонувала подібне, проте тодішнє керівництво МОН злякалося такої пропозиції.

Добре, що повернулися до такого рішення. Але навколо цієї проблеми не потрібно розганяти якусь "зраду", оскільки її тут просто немає,

– написав ексочільник УЦОЯО.

Також він зазначив, що платне ЗНО допоможе учням розширити можливості для більш усвідомленого вибору.

Ще у період своєї роботи на посаді очільника УЦОЯО Ігор Лікарчук пропонував інше важливе рішення – дати можливість охочим проходити ЗНО кілька разів впродовж року, а згодом дозволити абітурієнту вибрати з усіх отриманих результатів кращий, який можна буде подати до університету.

"Такий варіант допоможе суттєво спростити можливість проходження іспиту з метою отримання кращих результатів", – додав ексочільник УЦОЯО.

До слова, УЦОЯО внесло роз'яснення щодо проєкту наказу про зміни до порядку проведення ЗНО. Так, ще до семи предметів випускники зможуть скласти за власні гроші. Відомо, що брати участь у платному ЗНО випускники зможуть не раніше 2022 року.