Вартість цієї послуги визначена відповідним наказом УЦОЯО. Замовити послугу додаткового ЗНО учасники зможуть з 4 до 14 березня після того, як зареєструються для участі у основній сесії.

До теми Хто може взяти участь у додатковій сесії ЗНО-2022 та коли її проведуть

Скільки коштує платне ЗНО-2022

Додаткове незалежне оцінювання з історії України, фізики, хімії, біології, географії коштуватиме – 354 гривні за один предмет.

за один предмет. Додаткове тестування з будь-якої іноземної мови матиме вартість – 789 гривень за предмет.

Охочі скласти більш ніж 5 предметів мають розмістити відповідне замовлення за допомогою спеціального сервісу через Інформаційну сторінку учасника ЗНО, створену на сайті УЦОЯО.

Оплата послуг буде здійснюватись у безготівковій формі із застосуванням електронного платіжного засобу через відповідні посилання з Інформаційної сторінки учасника або через термінали самообслуговування чи каси банківських установ.

Важливо! Випускники мають право скласти ЗНО-2022 з 5 предметів безкоштовно. Платні тести будуть лише, якщо учасник захоче скласти додаткові ЗНО. Це не обов'язково, лише за бажанням випускників.

До слова, в Україні затвердили новий зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Головні зміни – процедура реєстрації та вигляд сертифіката. Відтепер він може складатись з однієї (основної) або кількох (основної і додаткової) частин.

Графік ЗНО-2022

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт" – раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, але цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

До слова, у 2021 році Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Право на премію розміром 100 тисяч гривень мають 30 випускників шкіл, які здобули з 4 предметів ЗНО понад 790 балів.

Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. Якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші. Хто отримав премії у 2021 – читайте у статті.