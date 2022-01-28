Вартість цієї послуги визначена відповідним наказом УЦОЯО. Замовити послугу додаткового ЗНО учасники зможуть з 4 до 14 березня після того, як зареєструються для участі у основній сесії.
До теми Хто може взяти участь у додатковій сесії ЗНО-2022 та коли її проведуть
Скільки коштує платне ЗНО-2022
- Додаткове незалежне оцінювання з історії України, фізики, хімії, біології, географії коштуватиме – 354 гривні за один предмет.
- Додаткове тестування з будь-якої іноземної мови матиме вартість – 789 гривень за предмет.
Охочі скласти більш ніж 5 предметів мають розмістити відповідне замовлення за допомогою спеціального сервісу через Інформаційну сторінку учасника ЗНО, створену на сайті УЦОЯО.
Оплата послуг буде здійснюватись у безготівковій формі із застосуванням електронного платіжного засобу через відповідні посилання з Інформаційної сторінки учасника або через термінали самообслуговування чи каси банківських установ.
До слова, в Україні затвердили новий зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Головні зміни – процедура реєстрації та вигляд сертифіката. Відтепер він може складатись з однієї (основної) або кількох (основної і додаткової) частин.
Графік ЗНО-2022
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Зміни у тестах ЗНО-2022:
- Зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт" – раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, але цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.
- Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
- Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.
До слова, у 2021 році Верховна Рада заснувала премії для учасників ЗНО з найкращими результатами. Право на премію розміром 100 тисяч гривень мають 30 випускників шкіл, які здобули з 4 предметів ЗНО понад 790 балів.
Для отримання премії є одна важлива умова – випускники мають продовжити навчання в українських вишах. Якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати гроші. Хто отримав премії у 2021 – читайте у статті.