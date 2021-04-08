На платформі "Всеукраїнської школи онлайн" з’явився кабінет учителя: як ним користуватися

Платформа “Всеукраїнська школа онлайн” розширила свій функціонал. Тепер там створили кабінет вчителя, щоб кожен педагог міг ефективніше організувати процес дистанційного чи змішаного навчання. Як ним користуватися – читайте у матеріалі.
8 квітня пройшов безкоштовний вебінар, присвячений новому функціоналу. Експерти розповіли про можливості кабінету, особливості його налаштувань та головні переваги.
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Кабінет вчителя "Всеукраїнської школи онлайн" – це новий важливий інструмент, який допоможе зробити процес онлайн-навчання якіснішим та організованішим.
Зокрема, за допомогою кабінету вчитель зможе відстежувати успішність учнів, комунікувати з ними та влаштовувати дискусії. Також заплановано згодом забезпечити можливість для вчителів створювати власні уроки чи курси.
Як користуватися кабінетом вчителя
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Як зареєструватися на онлайн-платформі ВШО? Реєстрація безкоштовна. Натисніть на блок “Зареєструватися” в правому верхньому куті. Потім заповніть реєстраційну форму та активуйте обліковий запис.Ви можете переглянути відеоінструкцію за цим посиланням.
Що відомо про “Всеукраїнську школу онлайн”
- Це онлайн-платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5 – 11 класів та методичної підтримки вчителів.
- Користувачі мають можливість переглядати безкоштовні матеріали, записатися на навчальні курси та слідкувати за своїми досягненнями. Наразі там налічується вже понад 1500 уроків.
- На платформі вже зареєстровано понад 148 000 користувачів, з яких орієнтовно 111 000 учнів та 30 000 учителів. Окрім того, Всеукраїнською школою онлайн вже користуються в 103 країнах світу, зокрема в США, Нідерландах, Німеччині, Великій Британії та Польщі.