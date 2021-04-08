На платформі "Всеукраїнської школи онлайн" з’явився кабінет учителя: як ним користуватися

Платформа “Всеукраїнська школа онлайн” розширила свій функціонал. Тепер там створили кабінет вчителя, щоб кожен педагог міг ефективніше організувати процес дистанційного чи змішаного навчання. Як ним користуватися – читайте у матеріалі.

8 квітня пройшов безкоштовний вебінар, присвячений новому функціоналу. Експерти розповіли про можливості кабінету, особливості його налаштувань та головні переваги.

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Кабінет вчителя "Всеукраїнської школи онлайн" – це новий важливий інструмент, який допоможе зробити процес онлайн-навчання якіснішим та організованішим.

Зокрема, за допомогою кабінету вчитель зможе відстежувати успішність учнів, комунікувати з ними та влаштовувати дискусії. Також заплановано згодом забезпечити можливість для вчителів створювати власні уроки чи курси.

Як користуватися кабінетом вчителя

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Як зареєструватися на онлайн-платформі ВШО? Реєстрація безкоштовна. Натисніть на блок “Зареєструватися” в правому верхньому куті. Потім заповніть реєстраційну форму та активуйте обліковий запис.Ви можете переглянути відеоінструкцію за цим посиланням.

Що відомо про “Всеукраїнську школу онлайн”