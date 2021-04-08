8 квітня пройшов безкоштовний вебінар, присвячений новому функціоналу. Експерти розповіли про можливості кабінету, особливості його налаштувань та головні переваги.

До теми 6,7 мільйонів від держави: “Всеукраїнська школа онлайн” отримала додаткове фінансування

Кабінет вчителя "Всеукраїнської школи онлайн" – це новий важливий інструмент, який допоможе зробити процес онлайн-навчання якіснішим та організованішим.

Зокрема, за допомогою кабінету вчитель зможе відстежувати успішність учнів, комунікувати з ними та влаштовувати дискусії. Також заплановано згодом забезпечити можливість для вчителів створювати власні уроки чи курси.

Як користуватися кабінетом вчителя

Створити власні курси для своїх учнів можуть лише вчителі (ті, хто під час реєстрації вказував роль вчителя).

Для початку вчителям треба ознайомитися з інструкцією, щоб розуміти детальне застосування функції. Після цього натисніть кнопку "Розпочати". Тепер у цьому розділі можна запросити на курс учнів, організувати їх по класах, обговорювати з ними теми та відстежувати їхню успішність. Вчитель може скопіювати будь-який курс у ВШО. Для цього оберіть клас, предмет та наявний курс. Зазначимо, що наразі можна скопіювати лише один курс для одного класу. Після цього натисніть "Готово". Це займе трохи часу (2-10 хвилин). Після цього з'явиться вкладка "Управління курсами", де будуть доступні всі курси, щоб туди запросити учнів. Всі курси будуть у цьому розділі. Після цього скопіюйте курс та натискайте на кнопку "Запросити учнів і учениць".

У розділі "Управління курсом" є доступні три блоки:

"Користувачі"

Там є кнопка "Реєстрація або відрахування учнів та учениць", куди ви можете додати чи видалити школярів за їх електронними адресами.

"Класи"

​Тут можна учнів і учениць розділити на класи. Для цього настисніть кнопку "Розділити учнів і учениць", після цього створіть стільки класів, скільки вам потрібно.

Зазначимо, що назву класу треба вводити кирилецею (наприклад, 5-А, 7-Б).

Як додати учнів до вже створеного класу? Просто додати електронну адресу учня у відповідному класі.

"Оцінювання"

​В цій вкладці можна переглядати успішність ваших учнів, яких ви додали у класи. Зокрема, тут є "Журнал успішності", де ви можете переглянути оцінки з тестів на ВШО всіх учнів.

Також тут є блок "Переглянути прогрес окремого учня чи учениці". Зробити це можна за допомогою електронної адреси школяра. І є можливість коригувати чи перерахувати результат чи учня з певної теми.

В учнів будь-який курс буде відображатися в розділі "Мої курси" – "Курси від вчителів та учительок".

У розділі "Обговорення" учні можуть влаштовувати дискусії, залишати повідомлення вчителям та обговорювати теми уроків.

Як користуватися кабінетом вчителя на ВШО: дивіться відео



Як зареєструватися на онлайн-платформі ВШО? Реєстрація безкоштовна. Натисніть на блок “Зареєструватися” в правому верхньому куті. Потім заповніть реєстраційну форму та активуйте обліковий запис.Ви можете переглянути відеоінструкцію за цим посиланням.

Що відомо про “Всеукраїнську школу онлайн”